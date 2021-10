Brandenburger im Rausch mit E-Roller unterwegs

Brandenburg/H

Während einer nächtlichen Streife stoppten Polizisten am späten Dienstagabend in der Geschwister-Scholl-Straße einen E-Rollerfahrer. Bei der Kontrolle zeigte der Mann laut Mitteilung der Beamten Auffälligkeiten, die auf einen vorherigen Betäubungsmittelkonsum hindeuteten. Der Verdacht der Polizisten bestätigte sich. Ein vor Ort durchgeführter Schnellest schlug auf die Einnahme von Amphetaminen an. Außerdem hatte der Mann ein Tütchen in der Tasche, bei dem Inhalt handelte es sich laut Polizei um eine „amphetaminähnliche Substanz“. Diese wurde sichergestellt. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen.

Von MAZ