Brandenburger können wieder shoppen – Läden am Montag gut besucht

Brandenburg/H

Die Aufsteller stehen vor der Tür, ausgewählte Spielwaren liegen in Körben zum Anschauen für die Laufkundschaft, und doch fragt so mancher Passant an diesem Montag erst einmal ungläubig durch den Türspalt des Spiel- und Angelwarengeschäfts Wedekind am Nicolaiplatz: „Haben Sie jetzt wirklich geöffnet?“ Kein Wunder, kam doch die Ankündigung, den Einzelhandel und eine Reihe von Gewerben sowie Museen wieder für Kundschaft öffnen zu lassen, erst Ende vergangener Woche. Während die Tür zum Stadtmuseum in der Ritterstraße an diesem Montag noch verschlossen ist, packt wenige Schritte entfernt Franziska Schreiter in der Schmuckgalerie Burgemann an der Jahrtausendbrücke wieder Ware in die Vitrinen. „Eigentlich öffnen wir erst um 11 Uhr, und der Montag war immer unser Werkstatt-Tag. Aber nach der langen Schließzeit öffnen wir einfach schon jetzt und stellen Schilder auf, die zeigen: Wir haben geöffnet.“ Schon am Vormittag sind deutlich mehr Passanten unterwegs und bummeln die Hauptstraße entlang, geben an den Eingängen der Modeboutiquen ihre Kontaktdaten an und genießen die Sonne unter strahlend blauem Himmel.

Zur Galerie Bei strahlendem Sonnenschein konnten am Weltfrauentag die Kosmetikstudios, Schmuck- und Kunsthandwerksläden sowie Schuh- und Bekleidungsgeschäfte in der Innenstadt wieder Kundschaft empfangen.

In Kosmetiksalons klingeln die Leitungen heiß

Auch Linde Rosenmüller von der Keramikwerkstatt Tonica, südöstlich der Jahrtausendbrücke, freut sich, fortan wieder richtigen Kundenkontakt zu haben. An diesem Morgen war zwar noch niemand im Laden, aber gemäß der Eindämmungsverordnung müssten Kunden sich ohnehin telefonisch ankündigen und einen Termin vereinbaren. Sie hat während des Lockdowns fleißig weiter getöpfert und ihre Stammkunden mit bestellter Keramik beliefert. „Ich bin sehr froh, dass die Brandenburger mich in dieser Zeit so toll unterstützt haben.“ Vor dem Fotostudio Reich stehen die Menschen Schlange, und auch Carolin und Dominique Hintze vom Beauty Studio Barock in der Hauptstraße 21 können sich nicht beklagen. „Bei uns klingeln die Telefone heiß“, sagt Carolin Hintze. Dank einer Rufumleitung konnten sie bereits in der vergangenen Woche zahlreiche Termine vereinbaren. Für Behandlungen ohne Maske müssen sich die Kunden vorher auf Corona testen lassen.

MAZ Havelpost Der Newsletter für aktuelle Themen in der Stadt Brandenburg und dem Umland – jeden Freitagmorgen neu. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

„Die Leute verhalten sich absolut vernünftig“

Auch im Sankt-Annen-Center herrscht erstaunlicher Betrieb, die Atmosphäre ist gelöst, die Stimmung fröhlich. Ein junger Mann verteilt Rosen anlässlich des Weltfrauentags, die Menschen gehen zu C&A, stöbern durch die Dessous bei Herzog & Bräuer – und dürfen endlich wieder Schuhe im Laden anprobieren. „Die Leute verhalten sich absolut vernünftig. Es sind höchstens mal einer oder zwei, die ihre Kontaktdaten nicht angeben wollen“, sagt Silke Baller, die bei Deichmann an der Empfangsstation über das neue Prozedere informiert. Binnen weniger Minuten finden so mehrere Gäste in den Laden. Eine Frau scheint es noch immer nicht zu fassen, sie fragt: „Könnte ich hier bei Ihnen schon einkaufen?“ Und reagiert freudig überrascht, als Silke Baller sie einlädt: „Damit hab ich ja gar nicht gerechnet.“

Von Moritz Jacobi