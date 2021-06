Brandenburger plant ein Buch mit Fotos von allen Waldmöpsen

Brandenburg/H

Sein Favorit? „Es sind zwei“, sagt Jens Friebel. Unter den 27 Waldmöpsen mag er besonders die am Mühlentorturm und auf der Terrasse der Werft-Gaststätte. „Der an der Werft gehört zu den Gründungsvätern, er war einer der ersten, die ausgewildert wurden.“ Jens Friebel, promovierter Zahnarzt, hat alle 27 Waldmöpse fotografiert und will ihnen damit helfen.

Seit der Brandenburger Kulturverein mit der Auswilderung der Waldmöpse zur Bundesgartenschau 2015 begann, ist vermutlich nichts im Brandenburger Stadtgebiet so häufig abgelichtet worden, wie das possierliche Bronzetier mit den elchähnlichen Schaufeln auf dem Kopf. Jens Friebel knipst allerdings nicht zur Erinnerung, er hat Ansprüche an seine Fotografien und gestaltet sie.

Mit einer Smena SL begann die Fotoleidenschaft

Von Jugendbeinen an ist er mit der Fotografie verbunden. Sein erster Apparat, ein Geschenk von seinem Vater, war eine sowjetische Smena SL, „eine Ritsch-Ratsch-Klick“, erinnert sich der 60-Jährige. SL steht für Schnelllade-Patrone. „Wenn die Patrone belichtet war, habe ich sie zu Fotograf Salge gebracht und nach 14 Tagen die Bilder abgeholt.“ Heute arbeitet er digital, ist mit einer Olympus und einer Canon ausgestattet.

Mit den Waldmops-Bildern, die ihm am besten gefallen, hat er ein Büchlein gestaltet – allerdings in einer sehr kleinen Auflage, „erst einmal für Freunde und Verwandte“. Von den Beschenkten bekam er viel Lob – genug Zuspruch, um nun eine größere Auflage zu wagen. „Von dem Erlös möchte ich notwendige Reparaturen an den Waldmöpsen unterstützen.“

Ein inzwischen historisches Bild von Jens Friebel: Im April 2021 haben Unbekannte die stehende Skulptur vor dem Paulikloster gestohlen. Quelle: Jens Friebel

Notwendig sind sie bereits. Manche Schaufel ist verschwunden. Der liegende Waldmops zwischen Johanniskirche und Humboldthain hat beide verloren. „Besonders entsetzt hat mich, als ich vor ein paar Wochen in der MAZ vom Diebstahl eines Waldmopses am Paulikloster las.“

Dringend erneuerungsbedürftig sei auch die Info-Tafel am Waldmops-Beobachtungsstand an der Johanniskirche – die Schrift ist ausgeblichen. Seit Anfang dieses Jahres gehören die Bronzefiguren, die Aussichtsplattform und der Stein mit den Lebensdaten Vicco von Bülows der Stadt Brandenburg. „Dafür kann die Stadt jeden Euro gut gebrauchen“, ist Jens Friebel überzeugt.

Engagiert im Fotoklub der Volkshochschule

Seit zehn Jahren gehört der gebürtige Brandenburger zum Fotoklub der Volkshochschule, geleitet von Siegmund Petereit. Viele gute Tipps hätten ihm schon geholfen, sich zu verbessern. „Das Schöne an diesem Klub ist, dass es hier wirklich um die Bilder geht, nicht um die Foto-Technik.“ Kreise, in denen sich die Mitglieder regelrecht hochrüsten, mag Jens Friebel. „Es ist immer noch der Kopf hinter der Kamera, der das Foto macht, und nicht der Apparat.“

Friebels Anspruch: „Man soll auch erkennen, wo das Foto entstanden ist.“ Das ist bei den Waldmöpsen mitunter schwer, denn die kleinen Skulpturen sind sehr bodennah. „Vor der Tourismus-Information musste ich mich auf den Boden legen, um das Tier und der rote I der Information auf ein Foto zu bekommen.“ Der Betrachter soll den Aha-Effekt haben, wenn er den Standort erkennt.

An einem frostigen Morgen hat Jens Friebel diesen Waldmops am Brandenburger Mühlentorturm mit einem Raureif-Überzug fotografiert. Quelle: Jens Friebel

Eines der schönsten Bilder ist ihm vom Mops am Mühlentorturm gelungen. An einem frostigen Morgen ist Jens Friebel mit seiner Frau dort vorbeigekommen. Die Bronze, die sich an einem Mühlenstein aufrichtet, war von Raureif bedeckt. „Das sah wundervoll aus.“

Ihn freue, dass die Initiative des Kulturvereins diesen Anklang findet. „Einheimische und Touristen begeistern sich für die Waldmöpse – ein echtes Alleinstellungsmerkmal für unsere Stadt.“ Mit seinem Buch möchte er beitragen, die Skulpturen noch populärer zu machen. Und mit dem Verkaufserlös die Tierchen zu erhalten. Noch ist offen, wann das Buch in den Handel kommt.

Die Havel immer im Blick: Mit einem Weitwinkel-Objektiv hat Jens Friebel den Waldmops am Heinrich-Heine-Ufer unterhalb der Jahrtausendbrücke fotografiert. Quelle: Jens Friebel

