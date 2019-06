Brandenburg/H

Rein in den Knast, dann raus und gleich wieder rein: Ein 53-jähriger Brandenburger verschaffte der Polizei am Dienstag reichlich Arbeit.

Am Vormittag hatte ein 74-jähriger Brandenburger mit seinem Auto in der Magdeburger Landstraße kurz in einer Einfahrt gestoppt, um seine Frau einsteigen zu lassen. Hier machte der 53-Jährige das erste Mal Ärger.

Auto beschädigt

Er kam angeradelt und ärgerte sich über das stehende Auto. So stieg er vom Fahrrad und schob dieses mehrfach gegen den stehenden Pkw, was einigen Schaden am Fahrzeug verursachte, teilte die Polizei am Mittwoch mit.

Dann setzte er sich wieder auf sein Rad und fuhr in Richtung Straßenbahnhaltestelle davon. Der Autobesitzer alarmierte umgehend die Polizei. Derweil stieg der Randalierer in eine Straßenbahn.

Reichlich Sprit im Blut

Die Polizisten stellten die Straßenbahn fest und ließen den 53-Jährigen aussteigen. Der stark betrunkene Mann fiel dann vor allem wegen seines aggressiven Verhaltens auf, heißt es weiter im Polizeibericht. Eine Messung des Atemalkohols ergab einen Wert von 2,56 Promille.

Der Mann wurde auf der Wache ins Gewahrsam genommen. Während die Beamten ein Ermittlungsverfahren wegen Sachbeschädigung sowie Trunkenheit im Verkehr einleiteten, sollte der Mann seinen Rausch ausschlafen.

Polizisten beleidigt

Als er im Laufe des Tages wieder Herr seiner Sinne zu sein schien, wurde er aus dem Gewahrsam entlassen. Aber kaum auf freiem Fuß, fing er an, verfassungswidrige Parolen zu rufen und beleidigte die Beamten.

Und die ließen sich nicht zweimal rufen: Der 53-Jährige kehrte zurück in den Gewahrsam genommen. Und hat nun noch ein weiteres Ermittlungsverfahren am Hals.

