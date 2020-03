Brandenburger schlägt schmerzhaft auf Partnerin ein

Brandenburg/H

Am späten Montagabend besuchte ein 48 Jahre alter Mann seine neun Jahre jüngere Lebensgefährtin in deren Wohnung in Hohenstücken. In Laufe des Besuches entwickeln sich Streitigkeiten, die in eine körperliche Auseinandersetzung ausarten, wie Polizeisprecher Oliver Bergholz berichtet.

Der 48-Jährige soll mehrfach schmerzhaft auf den Kopf und die Schulter seiner Partnerin eingeschlagen haben.

Als die Polizei gegen 22.50 Uhr in der Wohnung eintrifft und den Schläger mehrfach auffordert, die Wohnung zu verlassen, weigert sich der Mann. Weil er offensichtlich stark betrunken und zudem aggressiv ist, fixieren die Beamten den Verdächtigen und begleiten ihn anschließend aus der Wohnung.

Der Betrunkene schlägt nach Polizeibeamten

Der 48-Jährige wehrt sich, will sich immer wieder aus der Handfessel lösen und nach den Beamten schlagen. Doch er landet im Gewahrsam der Polizeiinspektion Brandenburg.

Die geschädigte Frau bleibt in ihrer Wohnung zurück. Gegen ihren Lebensgefährten ermittelt nun die Kriminalpolizei wegen Körperverletzung und Widerstandes gegen Vollstreckungsbeamte.

Von MAZ