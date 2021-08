Brandenburg/H

Was der inzwischen 40 Jahre alte Angeklagte vor vier Jahren getan hat, dafür schämt er sich heute. Manche seiner Sätze im Saal des Landgerichts Potsdam klingen fast zu gut, um wahr zu sein. Etwa wenn der Mann mit den 22 Eintragungen im Strafregister versichert: „Ich bin erwacht. Ich bin jetzt 40 und möchte endlich ein vernünftiges Leben führen.“

Vernünftig war es ganz und gar nicht, was der Angeklagte aus Brandenburg an der Havel zwischen Mai und Juni 2017 getan hat. Damals vereinbart er eine Aussprache mit seiner Ex-Freundin an der alten Feuerwehrwache. Doch der Betrunkene redet nicht, er schlägt gleich los mit der Faust in den Bauch der Frau.

MAZ Havelpost Der Newsletter für aktuelle Themen in der Stadt Brandenburg und dem Umland – jeden Freitagmorgen neu. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Obwohl ihm das Amtsgericht damals jeden Kontakt zu seiner früheren Partnerin verbietet, klingelt er wiederholt Sturm an ihrer Wohnungstür. Dann fängt er sie ab, drückt sie gegen die Wand und holt aus mit seiner Faust, die ganz knapp an ihrem Kopf vorbeizischt.

Doch im nächsten Moment schlägt er ihren Kopf wiederholt gegen den Steinboden und brüllt Dinge wie: „Ich trenne dir den Kopf ab. Auf einen Mord kommt es auch nicht mehr an.“ 1,85 Promille hat er da intus.

„Ich schäme mich, wenn ich das so höre“, sagt der gleiche Mann völlig nüchtern, glatt rasiert und anständig gekleidet vier Jahre später im Gerichtssaal vor der 7. Strafkammer. Dort muss er sich verantworten wegen Körperverletzung, Bedrohung, Beleidigung und Verstoßes gegen das Gewaltschutzgesetz.

Erst abgestritten, dann gestanden

Das Amtsgericht Brandenburg an der Havel hat Christian S. im Dezember 2019 zu einer Haftstrafe von zwei Jahren und zwei Monaten verurteilt. Seinerzeit ist er nicht geständig. Erst in der Berufungsverhandlung im folgenden Juni räumt er die Taten ein und erhält daraufhin eine Bewährungsstrafe von einem Jahr und acht Monaten.

Doch das Oberlandesgericht (OLG) in Brandenburg entdeckt Formfehler, sodass nun neu verhandelt werden muss gegen den Mann, der viel Pech mit seinen Eltern hatte.

Der Vater war Boxer und alkoholkrank. Er schlug seinen Jungen, kehrte der Familie nach einem Gefängnisaufenthalt den Rücken und ging in den Westen. Die Mutter, ebenfalls alkoholkrank, war mit der Erziehung überfordert.

Elfjähriger trinkt dauernd Apfelkorn

Der Elfjährige ist allein auf sich gestellt, versucht es mit Alkohol – Apfelkorn und Schnaps. Davon wird ihm schlecht, er steigt aufs Kiffen um. Später kommen Ecstasy, Amphetamine und LSD dazu. Zur Förderschule geht er nur noch, wenn dort gerade Pause ist. Ansonsten treibt er sich rum.

Vom LSD bekommt er Gliederschmerzen, er kifft daher lieber und trinkt wieder. Zuerst Bier, dann Goldkrone, bis ihn das Getränk anekelt und er auf Weißen umsteigt, also klaren Schnaps. Zweieinhalb Flaschen am Tag.

Christian S. begeht Straftaten, deckt fast die ganze Breite des Strafrechts ab, wie die vorsitzende Richterin Anja Königsmann resümiert. Entgiftungen und Therapien führen bei ihm nicht zum Erfolg. Der nicht mehr ganz so junge Mann hat inzwischen zwei Kinder von zwei verschiedenen Frauen, aber derzeit keinen Kontakt zu ihnen.

Alkohol, der größte Feind

„Mein ganzes Leben ist eine Katastrophe, ich habe versagt“, gesteht der dem Gericht. So ganz stimmt das immerhin nicht. Denn seit einem Jahr hält er durch in einer Langzeittherapie und kämpft gegen die Sucht mit dem Wissen: „Alkohol ist mein Untergang, er soll mein größter Feind bleiben.“

Christian S. hat beantragt, ein weiteres halbes Jahr in der Therapieeinrichtung bleiben zu dürfen und damit auch bei den Schweinen in der dortigen Landwirtschaft, die er pflegt und versorgt. Er sieht seine Zukunft als Hausmeister, weil er geschickt sei und die Abwechslung schätze.

Die gesetzliche Betreuerin und die langjährige Bewährungshilfe erkennen eine gute Entwicklung bei dem Angeklagten. Auch weil ihm offenbar viel an seiner derzeitigen Partnerin liegt, die ihn unterstützt.

Noch immer Rückfälle

Der Grat ist gleichwohl noch erkennbar schmal, auf dem sich Christian S. nach langer Sucht bewegt. Registriert wurden einige kleine Rückfälle. Doch versichert Verteidiger Stefan Sauer, dass sein Mandant „erwachsen geworden ist“.

Die 7. Strafkammer spricht tatsächlich noch eine Bewährungsstrafe aus, die auch der Staatsanwalt befürwortet. Allerdings bekommt der Angeklagte Auflagen. Er muss die stationäre Langzeittherapie fortsetzen und nach deren Ende weiter ambulant betreut werden. Drei Jahre lang darf er sich nichts zuschulden kommen lassen.

Die Prozessbeteiligten halten ihm zugute, dass er sich bisher weitgehend an Regeln hält und auch schon mehrere hundert Sozialstunden abgeleistet hat.

Von Jürgen Lauterbach