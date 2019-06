Brandenburg/H

Der Mann, der am Dienstag zweimal in Gewahrsam genommen worden ist, verbrachte am Mittwoch wiederholt seine Freizeit in einer Zelle der Polizeiinspektion Brandenburg. Das teilte die Polizei am Donnerstag mit.

Die Bundespolizei hatte den 53-Jährigen festgesetzt, nachdem er in einer Straßenbahn erst eine Frau beleidigt und anschließend einen männlichen Fahrgast an das Gesäß und das Knie gefasst hatte.

Mann beleidigte die Polizei

Damit nicht genug, rief er an der Straßenbahnhaltestelle noch gesetzeswidrige Parolen und beleidigte einen einschreitenden Beamten der Bundespolizei.

Der schwer betrunkene Brandenburger wurde zur Verhinderung weiterer Straftaten ins Gewahrsam der Polizeiinspektion Brandenburg gebracht. Dort ist er bis Donnerstagmorgen geblieben. Es wurden zudem mehrere Strafanzeigen unter anderem wegen Beleidigung und versuchter Körperverletzung aufgenommen.

Von MAZ