Brandenburgerin bringt Facebook-Freund wegen Vergewaltigung vor Gericht

Brandenburg/H

Vor einem knappen Jahr wurde der Vergewaltigungsprozess vor dem Schöffengericht in Brandenburg an der Havel abgebrochen. Denn an 21. Januar 2020 waren zuvor unbekannte Dinge bekannt geworden.

Inzwischen hat das Gericht ein Urteil gesprochen. Der angeklagte Brandenburger muss demnach nicht ins Gefängnis. Das mutmaßliche Opfer musste in dem Strafprozess nicht aussagen.

Whats-App-Chat statt Gespräch

Rückblick: Am 30. Mai 2019 endet die auf Facebook entstandene Freundschaft zwischen dem heute 38 Jahre alten Brandenburger und der zwei Jahre jüngeren Frau, die damals in der Neustadt lebt. Laut Anklage soll er sie an jenem Tag in deren Wohnung vergewaltigt haben.

Die beiden Facebook-Freunde haben sich verabredet, um einander näher kennenzulernen. Sehr viel reden sie nicht bei ihrem Treffen. Jeder sitzt für sich in der Einraumwohnung, sie auf dem Schlafsofa, er auf einem Stuhl. Man tauscht Whats-App-Nachrichten aus.

Keine Einwände gegen Kuscheln

Auf diese Weise bringt der arbeitslose Monteur in Erfahrung, dass sie gegen Küssen und Kuscheln nichts einzuwenden hat. Der folgende Austausch von Zärtlichkeiten erregt ihn. Es folgt, was für ihn einvernehmlicher Sex ist, bei dem er zu keinem Moment eine Ablehnung wahrgenommen haben will.

Die Frau dagegen hat in ihrer Strafanzeige zwei Tage später von Vergewaltigung und Gegenwehr gesprochen und berichtet, sie habe ihre Beine zusammengedrückt und ihr Knie bei einer Drehbewegung kraftvoll in den Bauch des Täters gerammt.

Psychische Erkrankungen

Zum Prozessauftakt vor knapp einem Jahr weist der Angeklagte die Vorwürfe seiner einstigen Facebook-Freundin zurück.

Ehe die Frau damals in den Zeugenstand treten kann, erfährt das Gericht, dass sie sich wegen mehrerer psychischer Erkrankungen in ununterbrochener ärztlicher Behandlung befindet. Außerdem hat ihre Ärztin ihr zur Beruhigung Medikamente verabreicht, die eine Aussage vor Gericht unmöglich machen.

Staatsanwalt und Verteidiger beantragen am Ende des ersten Prozesstermins ein Glaubhaftigkeitsgutachten über die 36-Jährige. Das liegt inzwischen vor.

Glaubhaftigkeitsgutachten

Die psychiatrische Sachverständige kommt in ihrem Gutachten zu dem Schluss, dass die Aussagen der Frau „widersprüchlich und inkonstant“ seien, zwischen einvernehmlich und nicht einvernehmlich hin und her schwanken.

Die Gutachterin schließt nicht aus, dass die Brandenburgerin das Geschehen umgedeutet hat, um „mehr Zuneigung von außen zu bekommen“. Womöglich übernehme sie eine „Fremdbewertung“ der damaligen Ereignisse.

Der Verteidiger beantragt den Freispruch seinen Mandanten. Auch die Staatsanwältin fordert keine Verurteilung des mehrfach, aber nicht einschlägig vorbestraften Mannes. Im Zweifel für den Angeklagten, sagt sie.

Freispruch

Das Schöffengericht spricht den 38-Jährigen frei. Wegen der gutachterlich festgestellten Persönlichkeitsstruktur der psychisch kranken Frau erkennen die Richter nichts, auf das sie eine Verurteilung stützen könnten.

Von Jürgen Lauterbach