Brandenburg/H

Eine Brandenburgerin hat ihrer Enkelin am Dienstag in der Havelstadt aus der Klemme geholfen. Sie bewahrte ihre Nachkommin vor einer Ersatzfreiheitsstrafe, teilte die Brandenburger Polizei am Mittwoch mit.

Die ältere Dame beglich nach Polizeiangaben die offene Forderung gegen ihre Enkelin in Höhe von 1200 Euro. Hätte die Großmutter dies nicht getan, hätte die Verwandte 80 Tage in der Justizvollzugsanstalt verbringen müssen.

Die Polizei in Stendal hatte ihre Brandenburger Kollegen um Amtshilfe gebeten. So klingelten zwei Polizisten in der Altstadt bei der Wohnanschrift der 35-Jährigen, die bereits per Haftbefehl gesucht wurde.

„Weil die Oma der Betroffenen so hilfsbereit war, die geforderte Summe zu zahlen, konnte sie die Festnahme ihrer Enkeltochter und eine Verbringung in die JVA abwenden“, erläuterte Polizeioberkommissarin Cornelia Hahn.

Von MAZ