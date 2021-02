Brandenburg/H

Die eigenen Kinder haben das Glück einer Babymassage nicht erfahren. „Unsere Kinder sind 25 und 27 Jahre alt, damals wusste ich noch gar nicht, dass so etwas gibt“, sagt Beate Richter.

Die Brandenburgerin bietet Kurse in Babymassage an, denn seit zwei Jahren ist sie zertifizierte Kursleiterin. In der kommenden Woche beginnt ihr erster Online-Kurs mithilfe der Videokonferenz-Software Zoom. Eher eine Notlösung wegen Corona. Aber besser als Verzicht.

Was in Indien seit Jahrhunderten gang und gäbe ist, wird auch in Deutschland beliebt. Massagetechniken, die auf die Bedürfnisse und Vorlieben kleiner Kinder im Alter ab zwei Monaten ausgerichtet sind.

Positiv für guten Schlaf

„Babymassagen stärken die Bindung zwischen Eltern und Kind, schaffen ein gutes Selbstwertgefühl, tun dem Baby gut, unterstützen die Körperwahrnehmung und wirken sich positiv auf einen guten Schlaf aus“, schwärmt Beate Richter.

Beate Richter aus Brandenburg an der Havel ist zertifizierte Kursleiterin für Babymassage. Quelle: Privat

Die gelernte Krankenschwester, die aus Stuttgart stammt, spricht von Berührungsmassage. In ihren Kursen massiert die 58 Jahre alte Frau stets nur eine Demonstrationspuppe, während die Mütter und Väter um sie herum sich von Kopf bis Fuß ihren Kindern widmen.

Die Beine zuerst

Die Massage beginnt nicht von ungefähr an den Beinen der Kleinen. Berührungen dort sind ihnen vom Wickeln her vertraut. Deshalb gibt es während der Beinmassagen nur selten Protest aus berufenem Kindermund.

Alle Körperteile haben ihre eigenen Handgriffe, die Beate Richter den Eltern nach und nach zeigt.

Beginnend an den Beinen tasten sich die Teilnehmerinnen in den folgenden vier Kurseinheiten vor zu sanften Berührungen an Bauch, Armen, Gesicht und Rücken. Sie lernen auch, mit der Kolik-Massage Bauchschmerzen ihrer Babys zu lindern.

Berührung mit Respekt

Manchmal möchten die Kleinen aufs Massiert-Werden lieber verzichten, vielleicht weil sie müde sind, Hunger verspüren oder anderen gute Gründe haben, die sie mehr oder weniger lautstark signalisieren.

„Berührung mit Respekt bedeutet nicht, irgendetwas zu machen, sondern auf das Kind zu hören“, erklärt die Kursleiterin. Wenn die Babys nicht wollen, sei es besser, aufzuhören und einen späteren Zeitpunkt zu wählen.

Eine Hebamme hat Susanne Richter vor rund zwei Jahren von der Wohligkeit überzeugt, die Babys während einer liebevollen Massage erleben können. Sie hat sich daraufhin von der Deutschen Gesellschaft für Babymassage ausbilden lassen und genießt es seither, Eltern anzuleiten.

Freundschaften

Mütter und Väter finden nicht nur 90 Minuten Ruhe und Nähe zum eigenen Kind. „In den vergangenen Kursen haben sich richtige Freundschaften entwickelt“, erzählt die Schwäbin, die Brandenburg und die Walzwerksiedlung vor vier Jahren zu ihrer Heimat gemacht hat.

Babymassage macht vor dem Alter übrigens nicht halt. Beate Richter erzählt von einer Kollegin aus Berlin, die ganz ähnliche Massagehandgriffe auch bei Bewohnern eines Seniorenheims anwendet. Das Handwerk einer Babymasseurin hat also offenbar Potenzial.

Kursbeginn am 23. Februar

Beate Richter konzentriert sich weiter auf die Babys sowie deren Mütter und Väter. Männer seien mitunter froh, wenn sie ihren Kindern mit sanften Berührungen wohlige Momente schenken können. Wo sie schon nicht stillen können.

Am kommenden Dienstag, den 23. Februar lädt Beate Richter interessierte Frauen und Männer um 10 Uhr zum unverbindlichen und kostenlosen Vorbereitungstreffen über Zoom ein. Den entsprechenden Link sendet die Kursleiterin nach der Kontaktaufnahme zu.

Kontakt und Anmeldung: st-bernhard-brb@gmx.de, Telefon: 0 33 81/ 3 46 97 57.

Von Jürgen Lauterbach