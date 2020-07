Brandenburg/H

„Ein Balkon ist ein vom Wohnungsinnern betretbarer offener Vorbau, der aus dem Stockwerk eines Gebäudes herausragt“ – so sagt es der Duden. Eine wirklich sachliche Beschreibung für das, was ein Balkon für viele wirklich ist: ein weiteres Zimmer im Freien.

Zur Galerie Jetzt im Sommer richten die Menschen sich ihre Oase draußen ganz individuell ein. Dabei ist viel Blütenpracht, viel Fröhliches, aber auch das ein oder andere Ungewöhnliche zu entdecken.

Jetzt im Sommer richten die Menschen sich ihre Oase draußen ganz individuell ein. Beim Blick über die Brüstungen zeigt sich Brandenburgs Balkonien dabei von ganz unterschiedlichen Seiten. So unterschiedlich wie die Havelstädter eben sind.

Balkone in Blütenpracht

In vielen Wohnkomplexen genießen nicht nur die Bewohner selbst, sondern auch die Nachbarn den Blick auf das blühende Geschehen auf dem Balkon. „Es macht mir soviel Freude, wenn die Nachbarn gucken und staunen“, verrät etwa Günter Mahlke. Dessen terrassengroßes Freizimmer in der Neustadt ist im Frühjahr und Sommer in voller Blütenpracht zu erleben.

Insbesondere dann, wenn seine riesigen Rhododendren sich voll entfalten. Immer wieder verändert sich der Balkon des 92-Jährigen, der seine Pflanzensammlung ständig erweitert oder ersetzt. „Ich hole immer wieder etwas Neues“, verrät er – und hegt und pflegt sein persönliches Balkonien liebevoll.

Wer wohnt hier wohl?

Eine Blütenpracht wie bei Günter Mahlke ist aber nur die eine Seite auf Brandenburgs Balkonen. Bunte Sonnenschirme, gestreifte Markisen oder fröhliche Windräder peppen die Außenräume auf. Manch Meeresliebhaber hat sich den Urlaub zudem direkt auf Balkonien gezaubert, denn Strandkörbe laden zum Sitzen ein.

Bei dem ein oder anderen Blick über die Brüstung setzt dann aber auch das Rätseln ein. Etwa, wenn ein stacheliger Kaktus sich an den anderen reiht oder die DDR-Fahne an der Wäscheleine hängt. Wer hier wohl wohnt?

Da beweist sich dann: Der Balkon ist alles andere als nur ein offener Vorbau der Wohnung. Er ist ein weiteres, individuelles Zimmer im Freien. Und der Sommer ist die beste Zeit, um es einzurichten – und zu bewohnen.

Schönste Balkone in Hohenstücken gesucht Kreative Balkongestaltung lohnt sich in Hohenstücken. Denn wie in den Vorjahren werden auch 2020 die schönsten Balkone und Vorgärten im Stadtteil gesucht. Der Wettbewerb von Wohnungsbaugenossenschaft und Quartiersmanagement läuft bereits. Wer ebenfalls mitmachen möchte, kann Bilder von seinen gärtnerischen Erfolgen mit Absender an haberecht@bas-brandenburg.de oder k.grassnick@wbg-brandenburg.de schicken oder sie im Stadtteilbüro im Bürgerhaus, Walther-Ausländer-Straße, abgeben. Das ist bis zum 7. August möglich. Eine fachkundige Jury kürt dann die drei schönsten grünen Oasen. Die ersten drei Plätze erhalten Baumarktgutscheine für zukünftige Gestaltungen. Und solange der Vorrat reicht, wartet auf jeden Einsender eine praktische Pflanzkelle. Die Gewinner werden am 18. September bekannt gegeben und schriftlich benachrichtigt.

Von Antje Preuschoff