Brandenburg/H

Das große Geld hatten Nancy Petsch und Franziska Dombrowski noch nie, doch ihre Träume von der Liebe des Lebens haben die beiden Frauen zusammengeführt. Während die eine das „Brautzimmer“, den den ersten Brandenburger Brautmodenverleih für Bedürftige betreibt, hat die andere dort ihr Hochzeitskleid gefunden.

Zur Galerie Das „Brautzimmer“ braucht Unterstützung, weil Ehrenamtlerin Nancy Petsch am Ende ihrer Kräfte ist. Die MAZ zeigt Einblicke vom ehrenamtlichen Brautmodenverleih.

Hilfe für mehr als 50 Paare

Jetzt steht das Projekt vor dem Aus, weil Geld und Helfer fehlen und Nancy Petsch am Limit ihrer Kräfte ist. Die Ehrenamtlerin kümmert sich trotz ihrer schlechten Gesundheit parallel um die Initiativen „Kleiderursel“ im Stadtteil Hohenstücken und um „Zuhause in Branne“ in der Jacobstraße. Weil durch die Pandemie aber immer weniger Paare heiraten, ist das Interesse am „Brautzimmer“ gesunken.

„Durch Corona hat sich viel verändert. Viele Menschen verschieben ihre Hochzeiten oder sagen sie ganz ab. Es tut mir im Herzen weh, dass dieses Projekt so enden soll. Es ist zwar ein Traum von mir, wir brauchen aber alle Mittel für Menschen, die in noch größerer Not sind“ sagt sie der MAZ.

Dabei hat ihr Team vom Brautmodenverleih seit dem Start vor einem Jahr mehr als 50 Paaren geholfen. Zu ihnen gehören auch Franziska und Jan Dombrowski. Die 28-jährige Brandenburgerin lernte ihren Partner im Oktober 2020 kennen, hatte schon zwei Kinder und damals keine großen Erwartungen. Doch ihr Jan ist anders, er nimmt sich Zeit für die zwei Töchter und den Sohn, baut seine Ehefrau auf, wenn sie mal einen schlechten Tag hat und akzeptiert ihre Hobbys, das Trommeln und den Volleyball.

Hochzeit ohne Geld

Franziska ist angekommen, sie fühlt sich geborgen. Was ihr fehlte, war das Geld für eine Hochzeit. Zuerst traute sie sich nicht Nancy Petsch um Hilfe zu bitten, doch dann überwand sie sich doch. „Ohne das Brautzimmer hätte ich meinen Mann erst in drei bis vier Jahren heiraten können. Die Ausgaben wären zu hoch gewesen, wir haben keine Rücklagen. Eine Hochzeit muss aber nicht viel Geld kosten, entscheidend ist doch, dass sich beide Partner lieben. Wenn es passt, dann passt es“, sagt sie der MAZ. Franziska Dombrowski gab ihrem Mann im Oktober 2021 das Ja-Wort und ist den Ehrenamtlern vom Brautmodenverleih bis heute dankbar.

Nancy Petsch sitzt in Gedanken auf Kartons, die von Unterstützern aus ganz Deutschland kommen. Mehr als 60 Packungen mit Kleidern, Schuhen und Anzügen stapeln sich, doch ihr Tag hat auch nur 24 Stunden. Sie schaut aus dem Fenster und überlegt. Als die Brandenburgerin auf die Kleiderspenden blickt, entfährt ihr inmitten der Hilflosigkeit ein Lächeln. Sie erinnert sich an die Hochzeit eines Paares aus Potsdam, dem nicht mehr viel Zeit bleibt.

So weiß Pia (Name geändert), dass ihr Mann unheilbar an Krebs erkrankt ist und bald stirbt. Beide lieben sich, träumen von ihrer Hochzeit und der ersten gemeinsamen Reise. Nancy Petsch kümmert sich um die Ausstattung des Brautpaares und der Traum zweier Menschen wird wahr. Es sind diese Momente, die ihr mentale Kraft geben, auch wenn sie körperlich fehlt. Auf der Homepage des Brautzimmers heißt es: „Wir schließen demnächst und nehmen keine Kleider mehr an. Alles Liebe“.

Helfer gesucht

Sie will nicht, dass ihr Projekt so endet, denn seit 2019 hat sie den Traum dass jeder unabhängig vom Geldbeutel heiraten kann. Zunächst lagerte Petsch gespendete Brautkleider in ihrer Wohnung, später in der Urselstube, dann im Brautzimmer auf dem Quenz. Um das Brautzimmer mit 200 Kleidern und 40 Herrenanzügen doch noch zu retten, bräuchte sie Unterstützung beim Auspacken der Kartons und bis zu 300 Euro pro Jahr für Materialien wie Bügel, Putzmittel, Kleidersäcke und Getränke.

Wenn sich keine Helfer finden, spendet Nancy Petsch die Brautkleider an die Kleiderkammer der Diakonie in Premnitz, wenn doch, berät sie weiter Paare. „Was wir erreicht haben, ist mehr als wir je geglaubt haben. Wenn diese Reise endet, wäre es traurig. Wenn sie weiter geht, ist es umso schöner“, sagt Petsch. Wer Nancy Petsch und ihr Team vom „Brautzimmer“ unterstützen möchte, meldet sich unter 0174 1924838.

Von André Großmann