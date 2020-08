Brandenburg/H

Bei diesen Temperaturen steigt die Lust auf Abkühlung – vor allem auch in Form von Eis. Besser hätte es Nikolai Buchanez also mit der Eröffnung seines Eisladens in der Hauptstraße nicht planen können. Das hat er am Mittwoch schnell gemerkt. Denn eigentlich machte Nikolai mit Ehefrau Natalia das Geschäft nur für den nächsten Tag startklar, den offiziellen Eröffnungstermin. Doch weil die Spaziergänger schon fröhlich an die Scheibe klopften, gingen bereits am Vormittag die ersten leckeren Erfrischungen über die Ladentheke.

Handgemachtes Eis am Stiel

Kein Wunder, denn die Auslage vom „ Havelblick“ – so wird der Eisladen vor der Jahrtausendbrücke heißen – lässt einem das Wasser im Mund zusammenlaufen. Buchanez hat nämlich nicht nur italienisches Speiseeis, sondern darüber hinaus zwei richtig coole, ausgefallene Arten im Angebot: California Pops und Mini Melts.

Anzeige

Zur Galerie Im neuen Eisladen von Nikolai Buchanez gibt es verführerische Sorten zur leckeren Erfrischung. Hier ein erster kleiner Vorgeschmack.

Ersteres sind handgemachte Eis am Stiel aus einer Manufaktur mit Sitz in Ludwigsfelde und Geschäften in Berlin. Nikolai Buchanez kennt den Gründer und lernte das Eis lieben.

Weitere MAZ+ Artikel

Inspiriert sind die farbenfrohen California Pops vom südamerikanischem Genuss. Die Kreationen werden per Hand gegossen und aus 100 Prozent natürlichen Zutaten wie echten Früchten, Vollmilch oder Naturjoghurt hergestellt. Dabei heraus kommen Geschmacksrichtungen wie Cheesecake-Blaubeer oder Zitrone-Minze. „Das ist sehr erfrischend bei dieser Hitze“, weiß Natalia Buchanez.

Mini-Eiskugeln im Basecap

„Die Mini Melts haben wir in Amerika gegessen und fanden das toll“, sagt sie über die Eiscreme-Revolution. Mini Melts sind kleine Eiskügelchen, die mittels spezieller Technik bei einer Temperatur von knapp –200 Grad schockgefroren werden. Es gibt sie im Becher oder im knallbunten Basecap zu kaufen.

Ronja ist eine der ersten, die die Mini-Kugeln auf ihrer Zunge zergehen lässt. „Kaugummi“ ist ihre Sorte der Wahl. Das schmeckt auch so und lecker, befindet die junge Brandenburgerin, bevor sie den Becher in ihre Fahrradkörbchen platziert und davon radelt.

Natalia und Nikolai Buchanez freuen sich über den Zulauf noch vor ihrem ersten Tag. „Wir haben selber zwei Kinder und wollten deswegen Eis verkaufen“, erzählen sie. Das Eckhaus mit Ladengeschäft am Heine-Ufer gehört der Familie. Es stand lange leer, bevor Nikolai Buchanez sich entschloss, die Eisdiele aufzumachen. Eigentlich sollte das schon früher passiert sein, doch der Corona-Lockdown kam in die Quere.

Erst einmal nur zum Mitnehmen

Die Krise ist zudem der Grund, warum Buchanez erst einmal auf das geplante Café im Inneren verzichtet und stattdessen erst einmal nur zum Mitnehmen verkauft. Die Brandenburger freut es augenscheinlich auch so, denn eine Ruhepause war den neuen Eisladenbesitzer bei dem überraschenden Pre-Opening kaum vergönnt.

„ Havelblick“ wird ab dem 13. August montags bis freitags von 10 bis 18 Uhr geöffnet sein.

Von Antje Preuschoff