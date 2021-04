Brandenburg/Havel

Sie hatten so auf eine Frühjahrstournee gehofft. Doch Corona gibt den Akrobaten, Dompteuren und Clowns keine Perspektive. Seit 15 Monaten darf Circus Busch trotz eines ausgeklügelten Hygienekonzepts nicht auftreten. In Brandenburg hatte die Pandemie zuletzt den Weihnachtscircus vermasselt. Inzwischen lebt die Familie von Hartz IV. Doch für den Unterhalt der Tiere zahlt kein Jobcenter. Deshalb sammeln Yvette und Alexander Scholl, die Circus Busch in siebter Generation betreiben, Geld für Kamele, Lamas, Ponys, Friesenhengste, Mini-Schweine und Border Collies.

Für die Futterkasse

Mehrmals in der Woche steht Alexander Scholl in seiner Uniform als Zirkusdirektor im Einkaufszentrum Wust. Ehefrau Yvette darf im Rewe in der Neuendorfer Straße ihren kleinen Stand aufbauen. „Es gibt gute und schlechte Tage. Doch der Name Busch hat in Brandenburg immer noch einen guten Klang. Das eingesammelte Geld geht komplett in die Futterkasse. Täglich sind rund 150 Euro für Nachschub nötig“, berichtet der Zirkuschef. Bis sich die Vorhänge wieder öffnen, dürfen die Tiere auf einem Hof bei Bergen-Belsen bleiben. Die Zirkustruppe campiert in ihrer Wagenburg auf einem Festplatz in Genthin. Verblieben ist der harte Familienkern. Alle anderen Akteure und Zeltaufbauer wurden nach Hause geschickt.

Ein Bild aus besseren Tagen: Circus Busch auf Tournee. Wegen Corona hat die Truppe seit 15 Monaten keine Auftritte mehr. Die Familie ist auf Hartz IV angewiesen. Das Geld reicht aber nicht für die Tiere. Quelle: Privat

Yvette Scholl findet drastische Worte für die verzweifelte Lage: „Unser Leben ist eine einzige Reise. Staatliche Hilfe haben wir nie gebraucht. Jetzt fühlen wir uns wie Gefangene.“ Und ein Ende der Zwangspause für das fahrende Volk ist nicht in Sicht. Daran kann der bekannte Brandenburger Frank Mothes nichts ändern. Auch der ehemalige Gastwirt und Hotelier (Fontaneklub, Bollmann-Eck, Feuerwehr-Hotel) ging nach dem Einkaufen mit einem gezückten Portmonee an die Spendenbox. „Nach einem Gespräch mit den Zirkusleuten war mir klar, dass ein paar Euro das Problem nicht lösen“, sagte Mothes der MAZ. Deshalb will der frühere Eigner der Ausflugsschiffe „Brandenburg“ und „Fritze Bollmann“ ganz tief in die Kiste seines noch reichlich vorhandenen Gastro-Inventars greifen.

Über 1000 Einzelstücke

Die Idee: Zugunsten von Circus Busch und seinen Tieren soll alles aus 40 Jahren Brandenburger Gaststättengeschichte zu Geld gemacht werden. Über 1000 Einzelstücke hat Mothes in Regalen auf seinem Hof hinter dem ehemaligen Feuerwehr-Hotel in der Göttiner Straße gebunkert. Damit sich die Zirkusleute nicht doch eines Tages von ihren Tieren trennen müssen, will Mothes seine vielen Erinnerungen im Rahmen einer Spendenveranstaltung zur Verfügung stellen. Am 15. Mai ab 10 Uhr können sich Interessenten selbst ihre Lieblingsstücke aussuchen und gegen einen Obolus mitnehmen. Was es alles gibt? Die Palette reicht von rustikalen Schneidbrettern bis zu original verpackten Biertulpen, von Fondue-Tellern über Kaffeekannen bis zu Warmhaltebehältern. Zu den Erinnerungsstücken aus seiner Eigner-Zeit der Weißen Flotte gehört auch eine Taurolle, die zur original Ausrüstung des Ausflugsschiffes „Fritze Bollmann“ gehörte.

Auch diese Taurolle gibt Frank Mothes günstig ab. Sie gehörte einst zur Ausrüstung des Ausflugsschiffs „Fritze Bollmann“. Quelle: Frank Bürstenbinder

„Sollten die dann geltenden Corona-Regeln keine Vor-Ort-Veranstaltung möglich machen, werden wir andere Wege finden, um die Spenden einzuwerben. Denkbar wäre eine telefonische Anmeldung“, so Mothes. Yvette und Alexander Scholl finden die unerwartete Hilfsaktion großartig. „Wir kannten Frank Mothes überhaupt nicht. Jetzt will er uns auf diese Weise helfen. Eine tolle Sache“, freut sich das Zirkus-Paar. Circus Busch stellt auf Wunsch Spendenquittungen für jeden Teilnehmer aus. Die frühere Seiltänzerin und der einstige Luftakrobat sind dann selbst dabei, wenn hoffentlich viele Stücke aus Mothes Gastronomen-Karriere den Besitzer wechseln.

Von Frank Bürstenbinder