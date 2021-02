Brandenburgs Gefangene erhalten Belohnung für jede Therapiestunde

Brandenburg/H

Strafgefangene müssen eine Menge Nachteile in Kauf nehmen im Vergleich zu Menschen, die außerhalb von Fenstergittern und Gefängnismauern in Freiheit leben. Das ist jedem klar.

Doch in einem Punkt sind zumindest die Gefangenen im Land Brandenburg im Vorteil. Bei Therapien.

Während Frauen und Männer in Freiheit oft wochenlang auf einen Termin bei Psychotherapeuten warten, manchmal sogar dafür bezahlen müssen, bekommen Gefangene solche Behandlungen nicht nur angeboten, sondern jede Therapiestunde auch vergütet. So sieht es das Gesetz in Brandenburg vor und so wird es auch praktiziert.

Für die medizinische und psychotherapeutische Betreuung der Brandenburger Gefangenen sowie für deren Drogen- und Suchtberatung bezahlte die Allgemeinheit zuletzt rund 465.000 Euro pro Jahr, berichtet das Justizministerium des Landes auf Anfrage.

Knapp ein Zehntel des Geldes bekommen nicht Kliniken, Ärzte und Therapeuten. Den gesetzlich festgelegten Lohn für den Besuch beim Therapeuten bekommen die inhaftierten Frauen und Männer vielmehr auf ihr Gefängniskonto überwiesen.

Finanzielle Anerkennung

Nach dem seit 2013 im Land Brandenburg geltenden Justizvollzugsgesetz erhalten Gefangene „eine Vergütung in Form von finanzieller Anerkennung“, wenn sie an Therapien teilnehmen, bestätigt das brandenburgische Justizministerium.

Es kann sich dabei um Psychotherapien handeln oder um andere einzel- oder gruppentherapeutischen Maßnahmen, um Trainingsmaßnahmen zur Verbesserung der sozialen Kompetenzen, um die Behandlung von Suchtmittelabhängigkeit und um psychiatrische Behandlung.

Nach jeder Therapiestunde klingelt die Kasse eines Gefangenen ein klein wenig. Das gilt dann, wenn die Behandlungen als zwingend erforderlich angesehen werden, um das Ziel des Strafvollzugs zu erreichen. Oder, wenn sie zum Behandlungsprogramm für Gewalt- und Sexualverbrecher in der sozialtherapeutischen Abteilung der JVA Brandenburg an der Havel gehören.

Keiner wird dabei reich

Dass kein Strafgefangener oder Insasse der Sicherungsverwahrung reich werden kann mit seiner Teilnahme an Psychotherapie oder Sozialtraining, zeigt die geringe Summe, welche die Brandenburger Justiz Jahr für Jahr an sie auszahlt.

Denn von Juni bis Dezember waren es für alle Gefangenen zusammen etwas weniger als 20.000 Euro. Im von Corona geprägten Jahr 2020 mit reduzierten Therapiestunden lag der Gesamtbetrag nach Auskunft aus dem Ministerium bei etwas mehr als 20.000 Euro.

Der Stundensatz, den Gefangene für ihre Therapieteilnahme erhalten, orientiert sich an den Vorgaben des Sozialgesetzbuches, die sich jedes Jahr ändern. Das Ministerium nennt auch auf Nachfrage keine Stundenlöhne.

Knapp drei Euro in etwa

Nach den erteilten Informationen lässt sich gleichwohl ein Therapie-Stundenlohn von aktuell knapp drei Euro errechnen.

Die Summe entspricht dem Betrag pro Stunde, den Gefangene erhalten, wenn sie während ihrer Inhaftierung einer Arbeit in ihrer Justizvollzugsanstalt nachgehen. In der JVA Brandenburg an der Havel besteht diese Möglichkeit nach Ministeriumsangaben zum Beispiel in der Buchbinderei, Gärtnerei, Holzmanufaktur, Tischlerei, Schlosserei und als Reinigungskraft.

Dass Arbeit bezahlt wird, dürfte den meisten Menschen einleuchten. Aber warum zahlt der Staat eine finanzielle Anerkennung dafür, dass ein Gefangener sich zu einer der genannten Therapien bequemt?

Therapiebesuch hieße sonst Verdienstausfall

Horst Fischer, Vize-Pressesprecher und Büroleiter von Justizministerin Susanne Hoffmann, beantwortet die Frage so: Arbeitende Gefangene haben einen Verdienstausfall, wenn sie zur Therapie gehen sollen statt zu ihrem Arbeitsplatz.

Wenn sie aber den gleichen Stundensatz wie fürs Arbeiten für ihren Therapeutenbesuch erhalten, lassen sie sich eher auf Behandlung ein und sind motivierter, an sich zu arbeiten.

Von Jürgen Lauterbach