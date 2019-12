Das sind die Gewinner und Verlierer des Jahres 2019

Brandenburg/H

Die MAZ-Redaktion hat wieder eine kleine nicht immer ganz ernst gemeinte Liste zum Jahresende erstellt – subjektiv und angreifbar wie immer.

Gewinner: Udo Wernitz

Udo Wernitz Quelle: Werner Schuering

Der in Brandenburg/Havel geborene und in Kloster Lehnin lebende Sozialdemokrat schafft ein bisschen unerwartet den direkten Sprung in den neuen Landtag. Der Verkäufer für Lebensmittelrohstoffe holt 26,3 Prozent als Direktkandidat im Wahlkreis 16 und tritt damit das Erbe seines Parteifreundes Andreas Kuhnert an. Wernitz gewinnt die Landtagswahl, obwohl er sich mit seiner Äußerung zur Zusammenarbeit mit der AfD kurz vorher angreifbar gemacht hat.

Verlierer: Andreas Kutsche

Der Linken-Politiker läuft in diesem Jahr unter Wert. Er scheitert

Andreas Kutsche Quelle: Rüdiger Böhme

als Parteivorsitzender in Brandenburg/Havel und auch als linker Landtagskandidat. Den vierten Platz mit 12,8 Prozent nennt er selbst „ein ganz mieses Ergebnis“. Vor dem Arbeitsgericht bekommt er einen Rüffel. Der Vize-Betriebsratschef des städtischen Klinikums entgeht zwar seiner Kündigung wegen Arbeitszeitbetruges. Doch die Abmahnung wird aktenkundig. Einen Erfolg verbucht der Linken-Politiker bei der Kommunalwahl am 26. Mai mit guten 1763 Stimmen.

Gewinnerin: Franziska Lagg

Die 20 Jahre junge Musikpädagogikstudentin ruft freundlich und

Zur Begrüßung wurde unter Anleitung von Franziska Lagg (li.) gemeinsam ein afrikanisches Begrüßungslied einstudiert. Quelle: Rüdiger Böhme

eine ganze Reihe Menschen in Schmerzke folgen ihrem Ruf. Die Frau mit den blonden Rasta-Locken lädt ein zum gemeinsamen Singen im Bürgerhaus des Brandenburger Ortsteils. Das Interesse an „Musik hier & jetzt“ ist groß und regelmäßig alle zwei Wochen erklingt Gesang aus der Schmerzker Ortsmitte. Während ihres dualen Studiums hat Franziska Lagg schon in der Fliedners-Wohnstätte „Am Pfarrhaus“ mit ihrem Musikprojekt einen Volltreffer gelandet, gefördert von der Aktion Mensch.

Verliererin: Ramona Mayer

Die Kommunalpolitikerin wird als Amtsdirektorin gleich zweimal

Ramona Mayer Quelle: JACQUELINE STEINER

vom Wusterwitzer Amtsausschuss abgewählt. Der erste Anlauf vom 7. Oktober geht nicht in ihrem Sinne aus. Doch wird diese Abstimmung beanstandet, weil sie nicht offen erfolgt ist. Am Ergebnis ändert sich jedoch auch bei der Wiederholung am 11. November nichts. Ramona Mayer muss endgültig die Verwaltung verlassen. Mit einer Zweidrittelmehrheit spricht sich der Amtsausschuss für eine Trennung von der Amtsdirektorin aus, die im Februar 2017 per Losentscheid in ihr Amt gekommen war.

Gewinnerin: Franziska Ewel

Franziska Ewel mit Marc Spiess. Quelle: promo

Der Brandenburger Lehrerpreis 2019 geht an die Pädagogin Franziska Ewel, die an der Magnus-Hoffmann-Schule in Kirchmöser unterrichtet. Ihre Fächer sind Deutsch, Mathematik, Musik. Eltern bezeichnen Franziska Ewel als „Gewinn für die Schule.“ „Kindesorientiert, offen, zugewandt, umsichtig und weltoffen“, nennt die Jury sie in ihrer Urteilsbegründung. Über den Erfolg der Pädagogin haben Mitglieder des Landesschülerrates, des Landeselternrates und Bildungsexperten entschieden.

Verliererin: Renate Deschner

Renate Deschner Quelle: Wolfgang Schönfeld

Die langjährige SPD-Kommunalpolitikerin hat es nie geschafft, Ortsvorsteherin in Göttin zu werden. Aber das dürfte sie eher verschmerzen als die innerfamiliäre Niederlage am Wahlsonntag 26. Mai. Ihr Ehemann Klaus, den sie meist liebevoll als „den Deschner“ bezeichnet, sollte bei der Kommunalwahl als Stadtverordnetenkandidat wenigstens nicht mehr Stimmen für die Freien Wähler holen als sie für die SPD. Tat er aber doch. Deutlicher Sieg mit 401:140 Stimmen für den Herrn im Haus, das ist bitter.

Von Jürgen Lauterbach