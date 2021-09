Brandenburgs Hulk Hogan: Andreas Friedel ist mit 62 Jahren Deutscher Meister im Bankdrücken

Brandenburg/H

Stress, Bluthochdruck und Schmerzen lässt Andreas Friedel hinter sich. Sport ist sein Weg zu einem besseren Leben. Der Brandenburger ist mit 62 Jahren neuer Deutscher Meister im Bankdrücken und stemmt bis zu 150 Kilo.

Zur Galerie Mit 62 Jahren ist Andreas Friedel Deutscher Meister im Bankdrücken. Die MAZ ist beim Training des Brandenburgers dabei und zeigt Einblicke.

Aufgeben ist keine Option

In der Plauer Vorstadt hat er einen Fitnessraum nach seinen Wünschen umgebaut und nennt das Zimmer „Die Titelbude“.

„Auf diesen 9x9 Metern kann ich mich voll aufs Training fokussieren. Hier lenkt mich niemand ab und quatscht wie in einem vollem Fitnessstudio. Ich ziehe die Einheiten durch, überwinde mich, überschreite Grenzen und erreiche so neue Bestmarken. Dabei drehe ich das Radio auf, höre ACDC, Westernhagen, Entscheidend ist nur, dran zu bleiben und nie aufzugeben“, sagt der Brandenburger.

15 Jahre kein Training

Doch sein Weg zum Erfolg ist lang. Friedel ist Deutscher Meister, obwohl er von 1998 bis 2013 als Fernfahrer arbeitet und durch den Job keine Zeit mehr für Sport hat. Er tourt mit dem Dienst-LKW durch Osteuropa und Skandinavien, sein Rücken schmerzt, der Bauch wächst.

Zu DDR-Zeiten und Anfang der 90er-Jahre war das noch anders. Er besuchte regelmäßig das Boxtraining bei Empor Brandenburg und hielt sich nach dem Mauerfall beim Wrestling fit. Wegen seiner blonden Haare, dem Kopftuch und seinem Schnauzer halten ihn Brandenburger für den Wrestlingstar Hulk Hogan.

Andreas Friedel ändert sein Leben

Die Zeit ohne Sport schmerzt ihn, weil er weiß, dass es so nicht weiter geht, ändert er sein Leben, kündigt den Job, geht in den Ruhestand und ruft seinen besten Freund Frank Lubitz an.

Der ehemalige Brandenburger betreibt in Kerpen ein Kampfsportleistungszentrum und gibt Andreas Friedel Tipps für das Comeback. Beide telefonieren mehrmals pro Woche und treiben sich zu neuen Höchstleistungen. Lubitz ist sein Berater fürs Training und motiviert ihn. Auch seine Ehefrau Annett Friedel unterstützt ihn seit Jahren und hält ihm den Rücken frei.

Fehler schaden der Gesundheit

Im Laufe der Jahre verbessert sich Friedel mit jedem Training, zunächst von 60 auf 70, bis hin zu 150 Kilogramm. Doch er macht klar, dass nicht das Gewicht der Hanteln entscheidend ist, sondern die richtige Ausführung der Übungen. Fehler können dazu führen, dass Sportler ihren Gelenken und somit ihrer Gesundheit schaden.

Viermal pro Woche Training Andreas Friedel trainiert viermal pro Woche und das für jeweils zwei Stunden. Dabei stärkt er seine Schultern, den Bizeps und ein anderes Mal Rückenmuskulatur und Trizeps. Er tritt beim sogenannten Powerlifting an. Diese Wettkampfsportart besteht aus den Disziplinen Knibeugen, Bankdrücken und Kreuzheben. Die Punkterichter bewerten dabei unter anderem das Gewicht und die Haltungsnoten der Sportler. Andreas Friedel ist Mitglied im Verband der World United Amateur Powerlifting Germany (Wuap). Aktive und ehemalige Athleten haben ihn gegründet, um deutschen Kraftdreikämpfern eine Teilnahme bei Wettkämpfen zu ermöglichen.

Der Sport macht Andreas Friedel wieder fit. Seine Blutwerte verbessern sich, er braucht weniger Tabletten und hat Ausdauer. „Krafttraining hält mich auf Trab und verschafft mir Disziplin. Hier kann ich meine Ziele optimal umsetzen“, sagt er und spricht über seine nächsten Pläne.

Traum von der WM

Beim Projekt „Stark fürs Leben“ setzt er sich am 25. September in Stendal für krebskranke Menschen ein und möchte seine Bestmarke auf 160 Kilogramm steigern. Mitte Oktober fährt er ins polnische Pabianice und startet bei der Weltmeisterschaft im Bankdrücken.

Dafür hat der Brandenburger einen Plan. Eine Woche vorm Wettkampf fährt er die Belastung um 50 bis 80 Prozent zurück. So erholt er sich besser und hat ein geringeres Verletzungsrisiko. Für die Zukunft hofft Andreas Friedel, dass junge Brandenburger nicht nur posen und ihre Muskeln zur Schau stellen.

Einen speziellen Ernährungsplan hat Andreas Fiedel nicht, er setzt auf die Kraft der positiven Gedanken. Sobald jemand aus seinem Bekanntenkreis eine neue Bestmarke im Bankdrücken erreicht und seinen 150 Kilogramm näher kommt, versucht ihn Andreas Friedel zu überbieten.

„Mich spornt der Wettkampf mit anderen Sportlern an. Ich will Weltmeister werden und noch so lang wie möglich Titel holen. Mit hundert Jahren werde ich noch 100 Kilo stemmen“, sagt er.

Von André Großmann