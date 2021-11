Brandenburgs Lehrer verschlafen den Jahrhundertprozess vor ihrer Haustür

Brandenburg/H

Liebe Schulen und Geschichtslehrer in Brandenburg an der Havel und Umgebung. Stellt euch vor, ihr bekommt die einmalige Chance, Geschichte lebendig werden zu lassen, auf dem Silbertablett serviert. Doch ihr greift nicht zu. Schade, kein schlimmer Pädagogentraum, sondern die bittere Wahrheit.

Seit dem 7. Oktober muss sich ein inzwischen 101 Jahre alter Mann aus Brandenburg an der Havel, also aus unser aller Nachbarschaft, für eine Schuld verantworten, die er laut Anklage zwischen 1941 und 1945 im KZ Sachsenhausen als Wachmann und SS-Rottenführer auf sich geladen hat. Beihilfe zum Mord an 3518 sowjetischen Kriegsgefangenen, Juden und anderen Menschen.

Seit sieben Wochen läuft der spannende Prozess. Die Stühle im Zuschauerraum des Gerichts bleiben an jedem Verhandlungstag fast vollständig unbesetzt. Nur eine einzige Schulklasse hat die Hauptverhandlung einmal besucht. Zwei Klassen kommen vielleicht noch. Eine dritte hat abgesagt, weil der Direktor Exkursionen mit Verweis auf Corona verbietet. Geht es noch?

Was die Schüler bisher verpasst haben

Nur ein paar Beispiele, was die Oberschulen und Gymnasien ihren Schülern bisher vorenthalten haben: Emil Farkas (92) aus Israel, der erzählt, wie er als 16-jähriger KZ-Häftling zur „Schuhläufer-Kompanie“ gehörte und jeden Tag im Lager schwer bepackt 40 Kilometer in Stiefeln Runde um Runde laufen musste.

Der Junge und seine Leidensgenossen mussten für die Schuhindustrie die Haltbarkeit der Sohlen testen und dabei in einem fort neun Stunden lang das Lied „Erika“ singen, das Farkas an seine in Auschwitz ermordete Nichte (1) Erika erinnerte.

Ebenfalls ausgefallen ist für Brandenburgs Schüler der Unterricht von André Lassague aus Frankreich, der seinen im KZ Sachsenhausen ermordeten Vater nie kennengelernt hat. Der KZ-Überlebende Leon Schwarzbaum hätte jungen Leuten erklären können, warum er die „Wahrheit ohne Ausreden“ von dem KZ-Wachmann erwartet.

Seine Freunde haben eine Weihnachtskarte für KZ-Lagerarzt Eduard Krebsbach alias „Dr. Spritzbach“ mit der Widmung „Unserem liebsten obersten Schnelltöter“ überschrieben. Er wurde nach dem Krieg zum Tode verurteilt und am 28. Mai 1947 hingerichtet. Quelle: Bundesarchiv/United States Holocaust Memorial Museum, courtesy of Albert Barkin

Schüler hätten dem Historiker lauschen können, der über Eduard Krebsbach berichtet, dem auch „Dr. Spritzbach“ genannten KZ-Lagerarzt aus Mauthausen, der kranken Lagerinsassen tödliche Benzininjektionen verpasste und dem seine Mordkumpanen aus Sachsenhausen eine Weihnachtskarte mit der Widmung „Unserem liebsten obersten Schnelltöter“ schickten.

Wie reagiert der Angeklagte, wenn er mit seiner mutmaßlichen Vergangenheit konfrontiert wird? Auch das wäre interessant für jungte Leute.

Der Lehrplan sieht Unterrichtsinhalt „Völkermord“ vor

Im Rahmenlehrplan für den Unterricht in der gymnasialen Oberstufe im Land Brandenburg ist die nationalsozialistische Gewaltherrschaft aufgeführt mit Inhalten wie „Täter, Opfer, Zuschauer“ und „Holocaust/Völkermord“.

Man kann sich fremdschämen. Brandenburgs Pädagogen verschlafen die Gunst der Geschichtsstunde vor ihrer Haustür. Und verpassen zugleich eine Deutschstunde, so wie sie Siegfried Lenz beschrieben hat.

Von Jürgen Lauterbach