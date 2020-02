Brandenburgs Ministerpräsident nun märkischer Mime

Brandenburg/H

Mit vielen Glanzlichtern beendete an diesem Samstag der Brandenburger Karnevalsklub (BKC) offiziell seine 56. Saison.

Die traditionelle Galasitzung war gespickt, auch mit Versprechern. Ehrengast und Ministerpräsident Dietmar Woidke musste grübeln, wer er denn nun ist: Manfred Platzeck oder Matthias Stolpe oder gar Manfred Woidke?

Kleine Versprecher erhalten die Freundschaft

Der Chef der Landesregierung nahm alles mit Humor, weiß er doch die Arbeit der Karnevalisten zu schätzen, und ebenso die Aufregung, die in jedem steckt. Die kleinen Versprecher von BKC-Präsidentin Jaqueline Damus gehörten eben dazu.

Kinder an die Macht. Die Jüngsten des BKC starteten die letzte Prunksitzung des Jahres. Quelle: Rüdiger Böhme

Die Jüngsten übernahmen zu Beginn das Zepter und man muss eigentlich etwas traurig sein, dass die Saison zu Ende geht. Schließlich haben sich alle kleinen Akteure toll verbessert. Tänze, Bütt und Gesang sitzen so, als machten sie das schon immer.

Mit dem Gardetanz der Prinzengarde wurde die erste Ehrung am Abend angekündigt. Ministerpräsident Dietmar Woidke erhielt den „Märkischen Mimen“, die höchste Auszeichnung des BKC. Laudator war BKC-Ehrenpräsident Karl-Heinz Siebert.

Lob dem Ehrenamt

In seiner Laudatio würdigte er die ernst- und glaubhafte sowie die närrische Zuwendung des Landesvaters. So zolle er diesem Ehrenamt, dem einiger tausend Brandenburger im Land nachgehen, Achtung und Anerkennung in öffentlicher Weise. Er nehme an unterschiedlichsten Veranstaltungen teil, übernehme Schirmherrschaften und zeige sich.

Schwerwiegender Preis, nicht leicht zu vergeben

In der Bütt hat er auch schon gestanden, auch beim BKC, wo er bekanntlich schon Ehrensenator ist. Der „Märkische Mime“ – ein schwerwiegender Preis, der nicht leicht zu vergeben ist.

Zur Galerie Brandenburgs Ministerpräsident Dietmar Woidke war Ehrengast des BKC am Samstagabend. Ihm wurde im Brandenburger Theater der „Märkische Mime“ verliehen.

Der Ministerpräsident nutzte die Gelegenheit, um aus dem Stegreif die ehrenamtliche Arbeit aller Karnevalisten des Landes zu würdigen. Und dann passierte es, auch er versprach sich, als er der Prinzengarde zu ihrem Titel gratulierte. Denn die wurden Landesmeister – also noch nicht deutscher Meister.

„Ich nehme die Auszeichnung als Ansporn entgegen, dem Karneval in Brandenburg zu noch mehr Aufmerksamkeit zu verhelfen. Was wir sehen, ist klasse,“ sagte Woidke.

Die Narren hinter der Bühne

Vereinsmitglieder betätigen sich vor, auf und hinter der Bühne. In einer Pause besuchte der Ministerpräsident die Mitspieler hinter der Bühne. Er berichtete von seiner Tochter und deren Engagement im Karneval. Woidke: „Meine Tochter hat auch beim Karneval getanzt, da bekommt man ganz schnell mit, was da alle dran hängt.“

Da mischte sich doch Stadtchef Steffen Scheller (re.) ins Programm ein und stand plötzlich auf der Bühne neben dem BKC-Roland. Quelle: Rüdiger Böhme

Mit dieser Ehrung war noch längst nicht alles gesagt. Nachdem der BKC-Roland Oliver Windeck seine Bütt beendet hatte, in der es natürlich um die städtischen Brücken ging, schaltete sich Oberbürgermeister Steffen Scheller ein.

Der Mann aus dem Rathaus stürmte die Bühne und hatte auch etwas zu sagen. Als „Brückenbauer“ empfinde er sich. Dank seines Mitarbeiters Norbert Plaul verschaffte Scheller sich mit einem Lied Gehör. Eine Idee, die gut ankam, ihm aber auch eine Pflicht auferlegt.

In seinem Amt als Vorstand des Landesverbandes Berlin-Brandenburg KVBB zeichnete Karl-Heinz Siebert später Christian Friedrich Perker und Mario Heitz mit dem Verdienstorden des Landesverbandes in Silber aus. Perker für sein über 25 Jahre währendes Engagement für den Verein als Schirmherr und Senator und Heitz für seine Arbeit im BKC-Vorstand und als Programmdirektor.

Abschied der Präsidentin

Stimmung in der Galasitzung des BKC im Großen Haus des Brandenburger Theaters und Dietmar Woidke war mittendrin. Quelle: Rüdiger Böhme

So feierten die Brandenburger mit ihrem Landesvater eine stimmungsvolle letzte Sitzung der 56. Saison. Natürlich erklang zum Finale auf der Bühne der „Knutschbär“.

Hat BKC-Präsidentin Jaqueline Damus dabei noch fröhlich mitgesungen, wurde es einige Minuten später noch einmal ernst. Die Chefin ergriff das Wort und zur Überraschung aller sagte sie leise Servus mit den Worten: „Ich werde mit dieser Saison aufhören als Vereinspräsidentin.“ Das war kein Versprecher.

Damus ist seit 35 Jahren beim BKC und war sechs Jahre lang dessen Vorsitzende. „Ich trage viel Verantwortung und musste mich entscheiden“, sagte sie. Dem Karneval will sie natürlich treu bleiben.

Von Rüdiger Böhme