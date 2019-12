Oberbürgermeister besucht Kinderklinik

Brandenburg/H

Brandenburgs Oberbürgermeister Steffen Scheller ( CDU) ist an Heiligabend auf einer traditionellen Tour durch die Stadt zu jenen Menschen, die Weihnachten für andere da sind. So besuchte Scheller am Vormittag neben der Rettungswache auch die Kinderklinik des Städtischen Klinikums.

Scheller dankte den Menschen, „die sich um ihre Mitmenschen kümmern. Dafür sollten wir alle dankbar sein und den Helferinnen und Helfern unseren Respekt zollen“, sagte der Oberbürgermeister.

Auf der Station ist es heute vergleichsweise ruhig. Nur zwölf Kinder können Weihnachten nicht zu Hause bei ihren Familien feiern.

Von Marion von Imhoff