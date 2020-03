Scheller: „Wir Brandenburger müssen alle aufeinander achtgeben“

Brandenburg/H

In der Corona-Krise hat sich am Sonntag Brandenburgs Oberbürgermeister Steffen Scheller mit den Spitzen der Stadtverwaltung und weiteren Mitgliedern im Verwaltungsstab zur Beratung versammelt. Auch Vertreter des Krankenhauses und der Stadtwerke waren dabei. Die Stadt schaltet in den Notfall-Modus um. Mit OB Steffen Scheller sprach am Sonntagnachmittag für die MAZ Benno Rougk über die weiteren Schritte.

Herr Scheller, wie ist der Stand der Vorbereitungen von Kita- und Schulschließungen sowie für die Notbetreuung von Kindern, deren Eltern im Sinne der Aufrechterhaltung der Ordnung, Sicherheit und Versorgung nicht zu Hause bleiben können?

Steffen Scheller: In der Stadt Brandenburg an der Havel laufen auf allen Ebenen jetzt intensive Vorbereitungen, um die von der Landesregierung angekündigten Schul- und Kita-Schließungen ab nächstem Mittwoch umzusetzen. Zur Verringerung von Infektionskontakten wird das Gesundheitsamt ein Betretungsverbot für Kitas und Schulen erlassen.

Heißt das, Eltern und Kinder dürfen Schulen und Kitas gar nicht mehr betreten?

Ja. Und Ausnahmen wird es nur bei Vorliegen von klar festgelegten Voraussetzungen geben. Also, wenn die Eltern in sogenannten Einrichtungen der kritischen Infrastruktur oder in solchen, die für die Aufrechterhaltung des öffentlichen Lebens wichtig sind, arbeiten. Und auch da muss man sehen: Arbeiten beide in diesen Bereichen? Oder ist die Frau Krankenschwester und der Mann vielleicht Anwalt? Dann muss er sich um die Kinder kümmern. Es bestehen nämlich keine anderen Betreuungsmöglichkeiten.

Ist genau geregelt, wer das Angebot nutzen kann und soll?

Das Land Brandenburg hat uns zugesagt, dazu sehr zügig eine Liste zu erstellen, die wir dann als Stadt ebenfalls als Grundlage für unsere Arbeit nehmen werden.

Geht das etwas genauer?

Nimmt man den Stand der bisherigen Abstimmungen als Grundlage, können wir von folgenden Bereichen ausgehen: Bei der Gesundheit und der Pflege betrifft es ärztliches und pflegerisches Personal, aber auch die Apotheke. In der Energieversorgung geht es um Strom und Gas, aber natürlich auch um die Wasserver- und Abwasserentsorgung. Überdies müssen Transport und Verkehr wie die Bahn, der ÖPNV und auch die Post ihren Dienst tun. Abfallentsorgung, Tierkörperbeseitigung, Polizei, Bundeswehr und alle Ebenen der Verwaltung von Bund bis Kommune müssen arbeitsfähig bleiben. Besetzt bleiben müssen also Schulen und Kindertagesstätten, Schlüsselstellen der Informationstechnik und Telekommunikation sowie Gerichte und Staatsanwaltschaften. Gleiches gilt für die Berufsfeuerwehr, den Rettungsdienst sowie Hilfsorganisationen und den Katastrophenschutz. Auch Tankstellen müssen geöffnet bleiben.

Das klingt ja schon, als würde vieles bleiben, wie es ist. Selbst, wenn alle diese Stellen nur im Notfallmodus besetzt würden, wären das sehr viele Mitarbeiter. Mit wie vielen Kindern rechnen Sie denn, die zu beaufsichtigen sind?

Da gibt es noch keine genauen Zahlen. Ein Träger hat das mal hochgerechnet und ist auf Zahlen zwischen drei und 20 Prozent gekommen. Aber das ist nicht belastbar, weil viele Kinder ja eben zwei Elternteile haben, von denen häufig einer die Betreuung übernehmen kann. Weitere Bereiche können auch noch hinzukommen. Wir werden in der Stadt Brandenburg an der Havel am Montag ein Formular für eine entsprechende Selbstauskunft vorliegen haben, das die Eltern dann in den Kindertagesstätten und den Schulen der Stadt vorlegen können und das wir auch den hier vor Ort tätigen Leitungen von solchen Einrichtungen der kritischen Infrastruktur zukommen lassen. Dabei ist mir wichtig zu betonen: Es wird keine abweichende Auswahlmöglichkeit für Kitas und Schulen geben, sondern die Notbetreuung wird nur in der gewohnten Einrichtung stattfinden.

Warum das?

Mit dieser Entscheidung folgen wir dringenden Hinweisen von Virologen zur deutlichen Verringerung der sozialen Kontakte, wie sie üblicherweise auch in Schulen und Kitas entstehen. Aus dem Grund wird es keine zentralen Einrichtungen geben. Stattdessen findet die Notbetreuung am bekannten Ort, aber in deutlich reduzierten Kleinstgruppen statt.

Das heißt, es wird auch Ablehnungen geben?

Ja! Auch, wenn die Anträge in Kitas und Schulen abzugeben sind, dann entscheidet – wie auch in allen Zweifelsfällen – die Stadtverwaltung in ihrer Rolle als untere Gesundheitsbehörde. Details wird der Sozialbeigeordnete Wolfgang Erlebach Montagvormittag mit den Kita-Trägern besprechen. Außerdem wird es auch eine Zusammenkunft mit den Schulleitern geben. Am Montag werden wir auch ein Service-Telefon für Eltern einrichten und die Kontaktmöglichkeiten zügig bekanntgeben.

Werden nur Kinder betreut, deren Eltern in der Stadt Brandenburg arbeiten?

Nein. In meinen Gesprächen mit der Landesregierung und anderen Oberbürgermeistern und Landräten haben wir vereinbart, dass die Betreuung der Kinder von den Eltern, die in diesen sensiblen Bereichen tätig sind, auch dann gewährleistet werden muss, wenn die Eltern an einem anderen Ort im Inland tätig sind oder wenn sie außerhalb der Stadt wohnen und ihre Kinder dort betreut werden müssen.

Was raten Sie Ihren Brandenburgern in der Situation?

Ich möchte an alle Bürger unserer Stadt appellieren, den Anweisungen des Gesundheitsamtes dringend Folge zu leisten, da wir nur so die drastisch steigenden Corona-Infektionen bekämpfen und wichtige Zeit für unser Gesundheitssystem gewinnen können. Wir werden weitere öffentliche Einrichtungen wie Museum, Bibliothek, Volkshochschule und auch die Verwaltungsstandorte für den Bürgerverkehr schließen. Natürlich wird die Stadtverwaltung während der Dienstzeiten erreichbar sein, ist aber ab Montag für den unvereinbarten Publikumsverkehr dicht. Allerdings ist eine Bearbeitung des Anliegens nach telefonischer Anmeldung möglich. Eine Übersicht unserer Dienstleistungen und der Ansprechpartner finden die Bürger im Internet auf unserer Homepage. Über die Telefonnummer 03381/580 ist die Telefonzentrale erreichbar.

Was denken Sie: Wie lange wird das dauern?

Ich glaube, wir Brandenburger müssen in den nächsten Wochen und Monaten alle aufeinander achtgeben. Und, jetzt, wo es wirklich dar-auf ankommt, müssen wir füreinander da sein. Zusätzlich bitte ich darum, dass alle unsere Internetangebot der Stadtverwaltung und die Medien wie die MAZ nutzen, um die Nachrichten und Informationen, die dort veröffentlicht werden, zu verfolgen.

Was sollen Menschen tun, die befürchten, sich infiziert zu haben?

Als Erstes sollte man sich fragen: War ich in einem Risikogebiet? Hatte ich näheren Kontakt zu einem Covid-19-Erkrankten oder jemandem, der in einem Risikogebiet war, wie wir es jetzt auch mit Menschen bei uns erleben, die aus Tirol nach Brandenburg zurückkommen. Wenn man einen begründeten Verdacht hat, am Coronavirus erkrankt zu sein, sollte man seinen Arzt anrufen und einen Termin ausmachen. Gehen Sie auf keinen Fall einfach so zum Hausarzt oder in die Klinik! Bei Nachfragen ist der ärztliche Bereitschaftsdienst unter der Rufnummer 116 117 vorbereitet. Im Gesundheitszentrum am Hauptbahnhof wird eine Untersuchungsstelle in Zusammenarbeit mit dem Ärztenetzwerk bis Dienstagabend eingerichtet. Eine zweite Anlaufstation ist in Vorbereitung.

Wie lange wird es dauern, bis nach einer Untersuchung Klarheit herrscht?

Derzeit dauert es wohl noch zwei bis drei Tage. Wir sind aber von der Gesundheitsministerin informiert, dass es bald einen Schnelltest geben wird, der in zwölf Stunden für Klarheit darüber sorgt, ob man infiziert ist.

Von Benno Rougk