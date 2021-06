Brandenburg/H

Ohne längere Diskussion haben sich die Stadtverordneten in Brandenburg an der Havel in dieser Woche darauf verständigt, dem Auswärtigen Amt für seinen geplanten Neubau in der Stadt das Feld zu bereiten.

36 Stadtverordnete, und somit fast alle, stimmten für den Antrag des Rathauses, mehrere noch als Parkplätze genutzte Grundstücke in Bahnhofsnähe zu reservieren, damit sich das neue Bundesamt für Auswärtige Angelegenheiten (BfAA) dort mit einem Neubau ansiedeln kann.

Die unbebauten Flächen gehören zum Bebauungsplangebiet „Behördenzentrum am Hauptbahnhof“. Sie erstrecken sich auf 22.000 Quadratmeter zwischen Bauhofstraße, Flutstraße, Werderstraße und Zentrumsring.

Vor zwanzig Jahren waren sie einmal vorgesehen für die Deutsche Rentenversicherung, die dort einen Neubau für die Riesterrenten-Behörde ZfA schaffen wollte, sich vor vier Jahren aber in den Brennaborhöfen ansiedelte.

Der Oberbürgermeister darf mit dem SVV-Beschluss im Rücken eine Reservierungserklärung gegenüber der Bundesrepublik Deutschland abgeben, wonach die Stadt Brandenburg an der Havel die Grundstücke nicht zum Verkauf anbieten und auch sonst an keinen anderen Interessenten verkaufen wird.

Die Reservierungsvereinbarung soll zunächst auf drei Jahre befristet sein, kann verlängert werden und sich grundsätzlich an den Planungsbedürfnissen des BfAA orientieren. Bürgermeister Michael Müller (parteilos) rechnet nicht mit schnellen Entscheidungen seitens des Bundes, sondern erwartet „langwierige Prozesse“. Allein die Raumbedarfsermittlung für das BfAA werde nicht vor 2022 fertig sein.

Zu umfassend

René Kretzschmar (Linke) hat zwar nichts grundsätzlich gegen eine solche Reservierung, findet die vorgesehenen Flächen aber zu umfassend und hätte sich eine Diskussion über eine mögliche Verkleinerung gewünscht. Aus der AfD-Fraktion kamen in der SVV-Sitzung ähnliche Bedenken.

Norbert Langerwisch (Freie Wähler) hingegen, sieht allen Grund für Freude über die Ansiedlung der Bundesbehörde in der Stadt. Er nutzte zugleich die Gelegenheit, auf den zu erwartenden Pendelverkehr hinzuweisen und die damit verbundenen Parkprobleme – auch für diejenigen, die gegenwärtig dort parken, wo in einigen Jahren das Bundesamt bauen will.

Das von der Bundesregierung neu geschaffene BfAA arbeitet seit Anfang des Jahres in der Stadt, dort sollen in der Anfangszeit mehr als 200 Mitarbeiter beschäftigt sein. Sie arbeiten zunächst an mehreren gemieteten Standorten in der Kirchhofstraße und Geschwister-Scholl-Straße.

Von Jürgen Lauterbach