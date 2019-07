Brandenburg/H

Unbekannte haben am Dienstag um 23.30 Uhr in der Rathenower Straße in Hohenstücken ein Feuer entzündet. Sie steckten hinter einem Schnellrestaurant nach Polizeiangaben einen Müllcontainer und Bauschutt an. Die Feuerwehr konnte verhindern, dass die Flammen auf das Gebäude übergriffen.

Eine Selbstentzündung schließen die Beamten aus. Daher fahndet die Polizei nun nach den Brandstiftern.

