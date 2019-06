Brandenburg/H

Unbekannte haben am Donnerstagabend im Kellergang eines mehrgeschossigen Wohnhauses im Tschirchdamm einen Behälter in Brand gesetzt. Was sich in dem Metallbehälter befand, konnte die Polizei am Freitag noch nicht sagen.

Einsatzkräfte der Feuerwehr löschten den Metallbehälter und brachten ihn aus dem Gebäude hinaus. Eine Evakuierung des Blocks war nicht notwendig.

Am Gebäude entstand laut Polizei kein substanzieller Schaden. Es kam jedoch zur Verrußung der Kellerwand und einer leichten Beschädigung von Rohrisolierungen.

Qualm breitete sich schnell aus

Wegen des Qualms, der sich schnell im Treppenhaus ausbreitete, musste eine 19-jährige Bewohnerin ambulant von Rettungskräften behandelt werden.

Die Beamten sicherten Spuren, stellten die Metallbehälter sicher und leiteten Ermittlungen zum Verdacht einer schweren Brandstiftung ein.

Bereits vor kurzem war die Feuerwehr im gleichen Hausaufgang im Einsatz. Im Keller waren offenbar mehrere Gegenstände angezündet worden.

Hinweise nimmt die Polizei entgegen unter 03381/5600.

Von MAZ