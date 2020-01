Brandstiftung in Asklepios-Klinik

Brandenburg/H

Ein Brand in der Asklepios-Klinik hat Patienten, Personal, Feuerwehr und Rettungsdienst in Atem gehalten. Gegen Mittag brach das Feuer in einem Zimmer der Station P3, einer geschlossenen Station mit dem Schwerpunkt Akutpsychiatrie und Krisenintervention, aus.

74 Menschen evakuiert

Zu einem Brand kam es auf der Station P3 des Asklepios-Fachklinikums am Mittwochmittag vermutlich durch Brandstiftung. Quelle: privat

61 Patienten, sechs Ärzte und sieben Pfleger von verschiedenen Stationen in dem Haus wurden evakuiert. 17 Patienten aus der „P3“ wurden zeitweise unter Betreuung und Bewachung in der Turnhalle des Maßregelvollzugs untergebracht. Alle anderen durften sich frei auf dem Klinikgelände bewegen.

Nachdem die Feuerwehr gelöscht hatte, konnten die 22 Patienten der Stationen P1 und P8 wieder in ihre Zimmer im Obergeschoss, nachdem das Objekt gelüftet worden war. Die Spuren des Feuers sind deutlich an der Fassade zu sehen, an mehreren Stellen hat der austretende Rauch diese schwarz gefärbt.

Zwei Betten brannten

Im Erdgeschoss war es allerdings noch sehr verraucht. Laut Meik Jäger von der Feuerwehr brannten dort zwei Betten und ein Nachttisch. Er lobt das Krisenmanagement des Personals: "Als wir ankamen, waren die Personen bereits evakuiert. Wir konnten uns dann um die Brandbekämpfung kümmern."

Ein Tatverdächtiger ermittelt

Polizeisprecher Oliver Bergholz sagt, dass die Patienten der Klinik allesamt in Sicherheit gebracht wurden, zudem habe man einen Tatverdächtigen ermittelt. Die Station P3 ist laut Bergholz vorerst nicht nutzbar. Die Polizei war mit vier Funkstreifenwagen vor Ort, zudem hat der Kriminaldauerdienst mit dem Sichern von Spuren begonnen sowie einige Räume versiegelt.

Dem Vernehmen nach soll es sich bei dem mutmaßlichen Brandstifter um einen 19 Jahre alten Mann handeln. Er soll auch nicht zum ersten Mal gezündelt haben. Vor einiger Zeit soll er schon einmal versucht haben, seine Matratze in Brand zu setzen.

Klinikleitung lässt Ernstfall proben

Geschäftsführerin Daniela Wolarz-Weigel Quelle: Amin Akhtar

Daniela Wolarz-Weigel ist Vorsitzende der Geschäftsführung der Asklepios-Klinik. „Wir haben super Mitarbeiter. Natürlich über wir solche Fälle auch praktisch, so gut das in einem Krankenhaus auch geht. Gerade in Sachen Brandschutz gibt es mindestens einmal im Jahr Schulungen.“ Das Verhalten im konkreten Fall hänge häufig auch vom gesunden Menschenverstand ab.

Gerade auf der „P3“ sei die Gefahr solcher Ereignisse am höchsten, weil dort die vermutlich am schwersten erkrankten Menschen unterkommen. „Sie sind teilweise nicht ganz freiwillig da, müssen aber in einer geschützten Umgebung behandelt werden. Teilweise schützen wir sie vor sich selbst, teilweise auch die Öffentlichkeit vor ihnen. In der Regel sind sie nicht sehr lange bei uns, nur in der Akutphase.“

Drei Evakuierungsorte

Im Asklepios-Fachklinikum gebe es ein komplexes Evakuierungskonzept: So werden die Turnhalle der Physiotherapie sowie die neue Caféteria als erste Anlaufpunkte genutzt. Für die P3-Patienten öffnen sich automatisch die Türen zum geschützten Garten, so dass sie erst einmal ins Freie gelangen. Wegen der niedrigen Temperaturen habe man sie zur Turnhalle der Forensischen Psychiatrie gebracht.

Von André Wirsing