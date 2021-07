In der Nacht zu diesem Montag brennen vor dem Mensagebäude in Brandenburg an der Havel ein Sonnenschirm und Bänke. Ganz Ähnliches war schon am 28. Juni geschehen. Die Täter sind unbekannt.

In der Nacht zum 12. Juli 2021 haben vor dem Mensagebäude in Brandenburg an der Havel ein Sonnenschirm und Bänke gebrannt. So wie am 28. Juni schon einmal, als dieses Foto entstand. Quelle: Meetingpoint Brandenburg