Brandenburg/H

Die Feuerwehr meldete der Polizei am Freitagnachmittag einen Kellerbrand in einem Mehrfamilienhaus in Hohenstücken. Als die Beamten im Tschirchdamm eintrafen, war die Feuerwehr bereits mit dem Löschen des Brandes beschäftigt.

Möbel und Holzpaletten

Das Feuer war im Keller des Hauses in einem Kellerverschlag ausgebrochen. Dort waren alte Möbel und Holzpaletten gelagert.

Aufgrund der Gesamtumstände muss nach Polizeieinschätzung von Brandstiftung ausgegangen werden. Kriminaltechniker sicherten umfangreiche Spuren.

Bei dem Brand wurde niemand verletzt. Alle Mieter konnten bei geschlossenen Fenstern und Türen in ihren Wohnungen bleiben.

Von MAZ