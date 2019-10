Brandenburg/H

Brandenburger Berufsfeuerwehrleute haben am Samstagnachmittag in der Magdeburger Straße einen Altkleidercontainer des Deutschen Roten Kreuzes gelöscht. Die Sammelstelle für Altkleider war in Brand geraten, weil offenbar ein unbekannter Täter dort gezündelt hat. Der Container wurde vollständig zerstört. Nun sucht die Polizei Zeugen, die am Samstag gegen 15.45 Uhr etwas am Tatort beobachtet haben, das auf die Spur des Täters führt (Hinweise an die 03381-5600). Der Sachschaden kann noch nicht beziffert werden.

Von MAZonline