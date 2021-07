Brandenburg/H

Der Verursacher eines Pkw-Brandes vom letzten Wochenende ist wohl gefasst: Polizisten haben das in der Nacht zu Sonntag sichergestellte Beweismaterial rund um einen brennenden Audi in der Silostraße ausgewertet. Die Beamten machten einen 43-Jährigen als mutmaßlichen Brandstifter aus. Sie nahmen den Mann vorläufig fest. Es wird vermutet, dass er mit anderen Bränden im Stadtgebiet in jüngerer Vergangenheit in Verbindung stehen könnte. Gegen den Mann wurde ein Haftbefehl erwirkt, er sitzt vorläufig in der JVA ein.

Von Philip Rißling