Brandenburg/H

Ein Waldstück auf dem Görden in Brandenburg an der Havel nahe dem Eichspitzweg ist am Samstag gegen 20.30 Uhr in Brand geraten. Der schlimme Verdacht: Ein Brandstifter hat das Feuer möglicherweise entfacht. 400 Quadratmeter Waldboden brannten. Die Ermittler fanden nach den Löscharbeiten mehrere ausgehobene Löcher mit Holzkohleresten. Zeugen hatten kurz vor dem Feuer einen Mopedfahrer durch den Wald fahren sehen. Die Kripo hat eine Strafanzeige aufgenommen und sucht nun den mutmaßlichen Brandstifter.

Von MAZonline