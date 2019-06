Brandenburg/H

Der „Branne‘s Kids Day“ bot am Sonnabend zum mittlerweile zweiten Mal vielfältige Sport- und Erlebnismöglichkeiten auf dem Marienberg- und das nicht nur für den Nachwuchs. Der Stadtsportbund (SSB) in Gemeinschaft mit dem lokalen Bündnis für Familie organisierte den mittlerweile sechsten Sport- und Familientag unter diesem Namen in Brandenburg/Havel.

Anlässlich des internationalen Kindertages am 1. Juli strömten unzählige Kinder, Jugendliche und Fitgebliebene bei sommerlichen Temperaturen zur Festwiese auf dem höchsten Punkt der Havelstadt, um hier vielfältige Sport-, Aktions- und Erlebnismöglichkeiten auszuprobieren, das umfangreiche Sportangebot der Havelstadt kennenzulernen oder einfach einen schönen Tag in Familie zu verbringen. Egal für was sich die Gäste entschieden- der Spaß stand dabei immer im Vordergrund.

Sportvereine stellen sich vor

„Über 40 Vereine und Organisationen präsentieren auf dem Fest ihr Angebot“, sagt Sebastian Bradke, Geschäftsführer des SSB. „Der Schwerpunkt liegt darin, dass sich die Vereine der Stadt vorstellen und vielleicht sogar neue Mitglieder werben können.“

Bereits nach dem Kids Day im vorigen Jahr begann die Organisation des diesjährigen Familienfestes. „So richtig geht es aber drei bis vier Monate vor der Veranstaltung los“, so Bradke. „Die Vorbereitung war diesmal jedoch super und die Organisatoren haben ganze Arbeit geleistet.“

Das Angebot der über 40 Stände wurde trotz heißen Temperaturen gerne angenommen – Familien und besonders der Nachwuchs kam beim Ausprobieren der verschiedenen Sportarten schnell ins Schwitzen.

Vom Fußball bis zum Boxen

So durfte beispielsweise am Pavillon des Fußballvereins FSV Viktoria Brandenburg und des FC Borussia das runde Leder getreten werden. Neben den weit verbreiteten Sportarten erhielten jedoch auch die unbekannteren Disziplinen wie die Rugbyabteilung des FC Stahl oder der Amateur Box Club des BSC Süd 05 reges Interesse.

„Bei uns ist immer was los“ sagt Sina Wuttke, seit 2016 Kassenwartin des Boxvereins. „Das liegt wahrscheinlich auch daran, dass Boxen im Verein nichts Alltägliches ist.“ Der Amateur Box Club nehme seit vier Jahren regelmäßig am Fest teil- das mache sich in den Mitgliederanfragen bemerkbar. „Nach dem Fest gibt es immer einen Ansturm“, so Wuttke. „Aber viele Anmelder halten das Training leider nicht aus.“

Die Kassenwartin, deren Mann seit etwa 30 Jahren für den BSC Süd 05 boxt, empfiehlt: „Wer bei uns anfängt, sollte mindestens um die neun Jahre alt sei, oder zumindest sehr robust.“ Schließlich sei das Training sehr anspruchsvoll.

Buntes Programm auch für kreative Köpfe

Wem das doch etwas zu martialisch anmutete, dem bot die Festwiese allerhand friedliches Programm wie Kinderschminken, Hopseburgen, Dosenwerfen sowie viele weitere Mal- und Bastelangebote. So konnten junge und jung gebliebene kreative Köpfe Stühle gestalten, die Wasserwacht des Deutschen Roten Kreuzes präsentierte ihr Equipment und wer so richtig entspannen wollte, der nahm beispielsweise am Joga-Training für Kinder teil.

Ein vielfältiges Programm, das allerdings auch seine Grenzen hatte: „Ich würde gerne zum Fußball, aber Handball gefällt mir auch sehr gut“, sagt Maximilian Born, 9-Jähriger Schüler. „Aber Bogenschießen kann ich auch- wenn es bloß nicht immer so viele Hausaufgaben geben würde.“

