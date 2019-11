Brandenburg/H

An diesem Freitag um Mitternacht wurden Polizei und der Feuerwehr zu einem Gebäudebrand in die Brandenburger Neustadt gerufen, der am Ende keiner war.

An Ort und Stelle bemerkten die Polizeibeamten zwar einen rauchigen Geruch, konnten jedoch kein Feuer ausmachen. Ihre weiteren Ermittlungen ergaben, dass der beißende Geruch aus der Wohnung eines 78 Jahre alten Mieters eines Mehrfamilienhauses herrührte.

Heiße Bratpfanne mit Resten

Die Polizei traf den Mann unversehrt in seiner Wohnung an. Er hatte sich etwas zu Essen zubereiten wollen. Dabei vergaß er, die heiße Bratpfanne mit Essensresten vom Herd zu nehmen.

Schließlich schmorte der Pfannenboden durch. Es wurden somit keine Menschen verletzt. Die Polizei ermittelt gleichwohl zum Verdacht der fahrlässigen Brandstiftung.

