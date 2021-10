Brandenburg/H

Der Wasserversorger Brawag hat seine Jahrhundertbaustelle fertig: 550 Meter Rohr in beinahe genau zwei Jahren. Am 9. Oktober 2019 gab es den ersten Versuch, eine 460 Meter lange zu einem Stück verschweißte Rohrleitung mit 710 Millimetern Innendurchmesser als Düker („Taucher“) unter der Plane und einem Naturschutzgebiet hindurch zu ziehen. Das misslang, weil der Bohrkopf an einem Hindernis scheiterte.

Serie von Pannen

Beim Wieder-Herausziehen wurde auch die Rohrleitung ziemlich beschädigt. Die Trasse war daraufhin im Sommer 2020 mit sechs Trockenbohrungen und acht Rammsondierungen bis zu 28 Meter tief erkundet worden.

Havarie an der Plane

Am 7. Oktober kam noch eine weitere Katastrophe hinzu: Der alte Düker von 1967 – der ersetzt werden sollte – war direkt am Plane-Ufer gebrochen. Es dauerte sechs Tage, bis der Schaden lokalisiert, das Rohr drucklos und hernach repariert war. In der Zeit mussten die Brandenburger über andere Leitungen mit Trinkwasser versorgt werden. Schließlich ist die Verbindung vom Wasserwerk Mahlenzien zum Hochbehälter auf dem Marienbad die wichtigste Versorgungsader mit frischem Wasser für beinahe die ganze Stadt.

Schadhafte Rohre

Zu allem Überfluss hatte ein Hersteller im vorigen Dezember auch noch neue Rohre geliefert, die nicht den Qualitätsansprüchen genügten, also mussten neue geliefert werden.

Bohrung im März

Im März 2021 schließlich wurde der 460 Meter lange Düker von der Start-Baustelle im Schmöllner Weg bis zur Havel nahe der Fähre im HDD-Verfahren (Horizontal Directional Drilling) gebohrt. Die genaue Lage der Pilotbohrung wurde mithilfe von Sensortechnik live während der Bohrung vermessen, um die horizontal und auch vertikal anspruchsvolle Bohrlinie präzise zu erstellen. Hierfür war eine Spezialfirma aus den Niederlanden vor Ort. Nach anschließenden Aufweit-Vorgängen wurde der Rohrstrang eingezogen.

Komplizierte Wasserhaltung

Nun fehlten noch 90 Meter: 60 Meter zur Anschlussstelle auf der anderen Straßenseite des Schmöllner Weges und 30 Meter von der Düker-Zielgrube bis zum Doppeldüker am Havelufer. Dieser Abschnitt in offener Grube war besonders kompliziert für die Arbeiter der Ingenieur- Tief- und Gleisbau GmbH ITG. „In direkter Nachbarschaft zur Havel haben wir natürlich mit viel Wasser zu kämpfen. Zudem hatten wir strenge Auflagen von der Umwelt- und der Wasserbehörde“, sagt ITG-Prokurist Andreas Strauß.

Das ausgebaute Hosenstück aus Stahl war schon reichlich verschlissen. Quelle: André Wirsing

Bis zu 1900 Kubikmeter am Tag

Maximal 1900 Kubikmeter Wasser durften aus der mit stählernen Spundwänden gesicherten Baugrube am Tag abgepumpt werden, „da mussten wir ziemlich mit den Filtern und Höhen variieren“. Eingesetzt werden musste eine so genanntes Hosen-Stück in Y-Form. Unter der Havel ist die Leitung in zwei Rohre aufgeteilt – aus Sicherheitsgründen: Sollte unter dem Fluss mal eine Leitung kaputtgehen, gibt es immer noch eine zweite.

„Wir haben das alte Y-Stück aus Stahl freigelegt und ausgebaut. Es wurde dann als Schablone genommen für den neuen Anschluss aus Polyethylen hoher Dichte PEHD.

Das maßgeschneiderte Hosenstück als Y-Rohr wird in den Graben gehoben und an den Düker unter der Havel angeschlossen. Quelle: Heike Beckmann

Nacharbeiten für zwei Wochen

Nun werden in den kommenden 14 Tagen durch die ITG alle Spuren der Baustelle getilgt, es gibt natürlich wieder hohe Auflagen, wie diese wieder zu verlassen ist, gerade im Naturschutzgebiet. Die Fahrbahn hat die Firma wieder mit doppellagigem Pflaster wieder hergestellt, ebenso den Radweg in Asphalt.

Danach Fahrbahnsanierung

Dann kann auch die Kommune irgendwann einen neuen Asphaltbelag anstelle des Rüttel-Pflasters im Schmöllner Weg verlegen, wie sie es schon im vergangenen Jahr geplant hatte. Selbst eine Firma – die Eurovia – ist bereits vertraglich gebunden. Man einigte sich schließlich mit der Brawag, das Straßenbauvorhaben zurückzustellen. Jetzt steht diesem nichts mehr im Wege.

1,5 Millionen Euro Kosten

Die Brawag hat das ganze Unterfangen mit 550 Metern Rohr insgesamt 1,5 Millionen Euro gekostet – samt Pannen. Ursprünglich sollten es mal 1,1 Millionen Euro sein. Es hätte auch noch viel teurer kommen können, wenn es nämlich einen Gerichtsstreit gegeben hätte: Die Brawag bestand darauf, dass die Bohrfirma ihren Verlege-Auftrag auch beim zweiten Versuch erfüllt. Dennoch musste der Versorger zumindest für einen Teil der Mehrkosten aufkommen.

Als nächstes Leitung nach Kirchmöser

Die Strecke von Mahlenzien zum Marienberg ist nun für die nächsten Jahre sicher, sagt Brawag-Projektchef Ralf Sternsdorf. „Wir haben alle bekannten Schwachstellen nun beseitigt.“ Der Versorger will als nächstes die sechs Kilometer lange Stahlleitung mit 500 Millimetern Durchmesser von Mahlenzien nach Kirchmöser durch eine PEHD-Leitung ersetzen.

Von André Wirsing