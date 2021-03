Brawag war nach vier Stunden fertig in der Spittastraße

Brandenburg/H

Gerade einmal vier Stunden hat es gedauert, bis die Brawag mit den Umverlegungen ihrer Leitungen in der Spittastraße fertig war. „Beim Trinkwasser waren die Firmen von 8 bis 10 Uhr beschäftigt, beim Abwasser waren wir um 12 Uhr fertig. Wir sind also keinesfalls die Bremsklötze auf der Baustelle“, sagt Gunter Haase, Geschäftsführer des Wasserversorgers Brawag.

Straße wird umverlegt

Derzeit läuft das Umverlegen eines etwa 200 Meter langen Abschnitts der Spittastraßeim Zusammenhang mit der für das späte Frühjahr geplanten Sprengung der seit Dezember 2019komplett gesperrten Brücke „20. Jahrestag“. Der neue Abschnitt beginnt nördlich der alten Einmündung von der Zander- in die Spittastraße.

Sammler war blockiert

Die Brawag-Leitungen blockierten die Trasse des neuen Regenwassersammlers. In dem 300 Millimeter starken Rohr wird das Oberflächenwasser aus den 19 neuen Straßeneinläufen gesammelt und ins vorhandene Netz gebracht, das zum Klärwerk Briest führt.

Bis zu zwei Wochen Verspätung

Die Baustelle insgesamt ist im Verzug, vor allem beim Herstellen der neuen Fahrbahn hapert es. Der Sprecher des Landesbetriebs Straßenwesen LS, Steffen Streu, gab am Montag zu, dass der Fertigstellungstermin am 19. März, also diesen Freitag, nicht zu halten sei. Vielmehr komme es zu eineinhalb, möglicherweise zwei Wochen Verzögerung.

Alle Unterlagen waren da

Als Grund dafür führte er das Auffinden vermeintlich unbekannter Brawag-Leitungen an. Das Unternehmen konterte: Der LS habe bereits im Juni 2020 sämtliche Bestandspläne der Brawag erhalten, muss also von der Existenz der Leitungen gewusst haben. „Auch die bauausführende Firma erhielt die Leitungspläne am 4. Januar im Zuge ihres Antrages auf eine Schachtgenehmigung. Der Landesstraßenbetrieb hatte einen auf den 28. Januar 2021 datierten Vorabzug am 8. Februar an uns geschickt, mit der Bitte, diesen auf Richtigkeit zu prüfen“, sagt Haase.

MAZ Havelpost Der Newsletter für aktuelle Themen in der Stadt Brandenburg und dem Umland – jeden Freitagmorgen neu. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Brawag hat keine Schuld

Offenen Streit mit der Behörde will der Brawag-Chef allerdings vermeiden, er bezeichnet die Kommunikation des Landesbetriebs lediglich als „seltsam“. Dennoch habe das Unternehmen nun den Beweis dafür abgeliefert, dass es keine Schuld an den Verzögerungen an der Spittastraße habe.

Von André Wirsing