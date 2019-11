Politik hautnah: Brecht-Gymnasiasten zu Gast im Bundesrat

Brandenburg/Berlin

120 Schüler von vier Gymnasien im Land haben den Bundesrat besucht. Mit dabei waren auch Jugendliche des Bertolt-Brecht-Gymnasiums in Brandenburg. Die Aktion „Jugend im Bundesrat“ hat Tradition. Jedes Jahr fahren Schüler aus dem Land zum Bundesrat, das die Bundesratspräsidentschaft innehat. Neben den Brecht-Oberstufenschülern waren auch Jugendliche aus Elsterwerda, Schwedt und Oranienburg dabei.

An dem authentischen Ort der Gesetzgebung haben die jungen Leute in verschiedenen Rollen Gesetzgebungsverfahren nachgespielt. Ein Presseteam berichte wie im realen Leben über den Stand der Debatten und die Aktivitäten der fiktiven Jung-Politiker.

„Ziel ist es, Jugendlichen Einblicke in Verhandlungssituationen und Mechanismen der Mehrheitsbildung zu vermitteln“, teilt Florian Engels von der Staatskanzlei mit. „Wir wollen Jugendlichen Lust auf Demokratie machen“, sagt Staatssekretär Thomas Kralinsky, er ist Bevollmächtigter des Landes Brandenburg beim Bund.

Vom Brecht-Gymnasium reisten 29 Schüler an. Das Staatliche Schulamt Brandenburg sei zuvor mit der Frage, ob an dem Projekt Interesse bestehe, auf das Gymnasium zugekommen, weil das Fach Politische Bildung so engagiert unterrichtet werde, berichtete Schulleiter Uwe Schröder. Dienstag und Mittwoch nun übten sich die Jugendlichen in Ausschuss- und Bundesratssitzungen. Selbst Pressekonferenzen galt es zu gestalten und sich den Fragen der fiktiven Journalisten zu stellen.

Die 983. Plenarsitzung im Bundesrat

Nils Wanke ist einer der 27 Schüler des Louise-Henrietten-Gymnasiums in Oranienburg. „Das war alles andere als einfach“, stöhnte er auf nach der 983. Plenarsitzung im Bundesrat am Mittwochnachmittag. Der 15-Jährige hat mit den weiteren Brandenburger Schülern am Dienstagmorgen die Geschicke des Bundesrates übernommen.

Sie wurden in Anlehnung an die Sitzverteilung im real existierenden Bundesrat auf die einzelnen Landesvertreter samt deren Parteizugehörigkeit per Losverfahren aufgeteilt. „Sich mit der zugelosten Rolle und Partei zu identifizieren, ist für die Jugendlichen nicht immer einfach, insbesondere, wenn sie eigentlich ganz andere politische Ideen verfolgen“, sagte Antje Lorenz, Leiterin des Besucherdienstes im Bundesrat.

Seit zwölf Jahren begleitet sie das Projekt, das stets an die einjährige Bundesratspräsidentschaft eines der Bundesländer geknüpft ist. Seit 1. November ist das nun das Land Brandenburg.

Debatten zu aktuellen Themen

Mehrere Monate hatte Antje Lorenz und ihr Team das Projekt vorbereitet und es so nah an der Realität wie möglich angesetzt. So diskutierten die Schüler über Gesetze zu Hasskommentaren im Internet, den Ausbau und die Modernisierung von Stromtrassen und der damit verbundenen Beteiligung der Bevölkerung sowie die Förderung des Bundes für den öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNV).

Dabei erfahren die Schüler auch, wie schwierig die Arbeit eines Politikers ist: „Die teils sehr unterschiedlichen Meinungen und Interessen der Länder und Parteien unter einen Hut zu bekommen, ist ein echtes Spannungsfeld“, sagt der 16 Jahre alte Tobias Fiedler aus Oranienburg.

Er vertrat in seiner Planspiel-Rolle den Ministerpräsidenten des Landes Thüringen. So durfte der Jugendliche auch den ersten Redebeitrag zum fiktiven Gesetzesantrag des Bundesrates zur ÖPNV-Förderung. „Das war gar nicht so einfach“, sagte er, nachdem er wieder im Plenum in der ersten Reihe Platz genommen hatte.

So haben die Schüler zwei Tage Politik und Demokratie pur hinter sich gebracht. Vielleicht kehrt ja einer von ihnen in einigen Jahren als tatsächlich gewählter Mandatsträger in den Bundesrat zurück.

Von Nadine Bieneck und Marion von Imhoff