Mit einem Sprung in die Havel hat am Himmelfahrtstag ein Freizeitkapitän auf der Havel bei Götz sein eigenes Leben gerettet. Was war passiert? Gegen 10 Uhr war das Acht-Meter-Sportboot des Skippers plötzlich in Flammen aufgegangen. Nach ersten Informationen hatte der Eigner das Boot kurz zuvor betankt. Der auswärts wohnende Mann konnte sich an Land retten, doch sein Sportboot trieb führerlos und in Flammen stehend auf der Havel.

Der Besitzer des Bootes konnte sich mit einem Sprung ins Wasser retten. Quelle: Julian Stähle

Erst die beherzten Insassen eines Angelbootes nahmen das brennende Boot in Schlepptau und zogen es zu einer Steganlage ans südliche Ufer. Dort trafen schon nach wenigen Minuten die ersten Feuerwehren mit Kameraden aus Götz, Deetz und Groß Kreutz ein. Die Einsatzkräfte konnten schon aus der Ferne die schwarzen Rauchwolken des in Vollbrand stehenden Bootes sehen. An Land begannen sofort die Löscharbeiten, bei denen auch Schaum eingesetzt wurde.

Ausgerechnet am Himmelfahrtstag mussten Feuerwehren der Gemeinde Groß Kreutz (Havel) zum Einsatz an die Havel ausrücken. Quelle: Julian Stähle

Die Feuerwehrleute hatten das Feuer zügig unter Kontrolle und konnten es vollständig ablöschen. Verletzt wurde niemand. Wie Augenzeugen berichteten, gelang es wegen der schlechten Funkverbindung in der Gegend erst nach mehrmaligen Versuchen einen Notruf an die Leitstelle abzusetzen.

