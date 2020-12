Brandenburg/H

Das kurioseste Stück in Gerhard Naumanns Briefmarkensammlung ist eine klingende Marke aus der Schweiz. Das Postwertzeichen im Wert von fünf Schweizer Franken sieht aus wie eine Mini-Schallplatte aus Karton. Legt man sie bei 33 Umdrehungen auf einen Plattenspieler, ertönt die Schweizer Nationalhymne in einer Brass-Band-Version.

Für den Sammler Naumann sind solche Raritäten zwar etwas besonderes, aber eigentlich nicht interessant. „So etwas würde niemand auf einen Brief kleben“, sagt er. Ihm geht es um echte Marken, die etwas über ihre Zeit und die Postgeschichte dieser Epochen erzählen, wie er sagt. Der 71-Jährige sitzt in seinem Arbeitszimmer im Obergeschoss seines Hauses im Norden von Brandenburg an der Havel. Vor dem Fenster stehen Kakteen, daneben ein Bild seiner Enkel mit der Aufschrift „Bester Opa der Welt“. Auf dem Schreibtisch liegen Naumanns Werkzeuge: verschiedene Pinzetten und mehrere Lupen, eine mit eingebauter Beleuchtung.

Anzeige

Das jüngste Mitglied ist 58 Jahre alt

Hinter ihm, in einem Regal an der Wand, steht der größte Schatz des Rentners – in Dutzenden grünen und roten Alben mit goldenen Streifen auf den Rücken lagern Naumanns Briefmarken. Die Bände sind beschriftet mit „ DDR gest.“, „ DDR postfr.“ – gestempelt oder postfrisch –, „Wald“ oder „ Brandenburg an der Havel“. Wie viele Marken es genau sind, weiß er nicht, Zehntausende sicherlich. Gerhard Naumann ist seit 1982 aktiver Briefmarkensammler und seit sechs Jahren Vorsitzender des Briefmarkensammlervereins Brandenburgia aus Brandenburg an der Havel.

Diese Schallplatten-Briefmarke stammt aus der Schweiz. Sie kann die Nationalhymne der Eidgenossen abspielen. Quelle: Feliks Todtmann

Naumann macht sich Sorgen um die Zukunft seines traditionsreichen Vereins. Der Brandenburgia, der im vergangenen Jahr sein 100. Jubiläum feierte, besteht heute noch aus 24 Mitgliedern, Tendenz sinkend. Der Altersdurchschnitt der Mitglieder liegt zwischen 76 und 77, viele können aus gesundheitlichen Gründen kaum noch aktiv am Vereinsleben teilnehmen. Naumanns Stellvertreter Thomas Pescht ist mit 58 Jahren das jüngste Mitglied des Sammlerclubs.

Hochphase des Sammelns in der DDR

„Das Leben ist schneller geworden“, sagt Pescht. Viele jüngere Menschen müssten heute beruflich mobil sein und hätten neben Job und Familie oft kaum noch Zeit für ein Hobby, das in Zeiten von Post App und Handyporto wie aus der Zeit gefallen wirkt. Dabei habe vor allem das Internet in den vergangenen Jahren zu einer kleinen Renaissance des Briefmarkensammelns geführt, wie Pescht erklärt. Dank Tauschbörsen, Sammlerforen und Fachportalen im Netz sei es heute so einfach wie nie, sich auszutauschen und an seltene Marken zu kommen.

Gerhard Naumann über einem Album mit Briefmarken aus der DDR. Quelle: Feliks Todtmann

Pescht selbst sammelt seit seiner Jugend. Zu DDR-Zeiten war Briefmarkensammeln ein in allen Altersschichten verbreitetes Hobby. Zeitweilig hatte der Sammlerverein in Brandenburg an der Havel mehr als 100 Mitglieder. Hinter dem Eisernen Vorhang hätten Postwertzeichen aus fernen Ländern einen besonderen Reiz gehabt, erklärt Pescht. „Man konnte anhand der Briefmarken viel über die einzelnen Länder, über Geschichte, Technik oder bedeutende Persönlichkeiten lernen.“ Die Briefmarke als Fenster zur Welt, die vielen DDR-Bürgern verschlossen blieb.

Mehr als ein Sammel- und Tauschclub

Ein Verein sei damals einer der wenigen Wege gewesen, an neue Marken zu kommen. Zu den Vereinstreffen brachte jedes Mitglied seine Alben mit, um zu handeln und zu tauschen. Die Clubs hielten Kontakt untereinander und vermittelten die Adressen anderer Sammler. Heute ist die ganze Fülle globaler Postwertzeichen nur einen Mausklick entfernt. Briefmarkensammeln ist mittlerweile ein digitales Hobby geworden – wer braucht da noch einen Verein?

Bilderstrecke: Briefmarkensammler zeigen ihre Schätze

Für seine Mitglieder ist der Brandenburgia jedoch mehr als eine bloße Tausch- und Sammelbörse für Postwertzeichen. Die Briefmarkensammler forschen zur Brandenburger Post- und Stadtgeschichte, organisieren Vortragsabende und unternehmen gemeinsame Ausflüge, die jährlichen Vereinsfahrten. Viermal im Jahr bekommen die Mitglieder den „Brandenburger Roland-Courier“, die Vereinszeitung des Brandenburgia, für die Thomas Pescht die Redaktion übernimmt. Mittlerweile hat sich der Club auch geöffnet für andere Sammelleidenschaften: ob Ansichtskarten, Münzen oder Telefonkarten, „jeder postgeschichtlich Interessierte ist bei uns willkommen“, sagt Gerhard Naumann.

Von Feliks Todtmann