Brielow

Erleichtert hält Linda Ericke aus Brandenburg ihre Pinschermix-Hündin Freulein in den Armen. Mit viel Glück und ärztlicher Kunst hat das achtjährige Tier den Anschlag eines unbekannten Hundehassers überlebt. Dieser legte am südlichen Ortsrand von Brielow mit Nägeln gespickte Wurstköder aus. Bei einem Spaziergang unweit des ehemaligen Schießplatzes konnte die Hündin der in Zeitungspapier eingewickelten Verführung nicht widerstehen. Sandra Böttcher, eine Freundin der Hundehalterin, erinnert sich: „Wir haben gemeinsam unsere Hunde ausgeführt. Ich habe noch ` Freulein pfui` gerufen, doch es war schon zu spät. Die Wiener war gefressen.“

Auf dem Röntgenbild sind die drei Nägel im Leib der Hündin zu erkennen. Quelle: Tierklinik Potsdam

Anzeige

Was die beiden Frauen dann in der unmittelbaren Umgebung entdeckten, macht fassungslos. In Gebüschen am Wegesrand lagen mehrere präparierte Wurstenden, in denen jeweils drei Nägel in unterschiedlicher Länge steckten. Linda Ericke war alarmiert. Noch zeigte ihre Hündin keine Beschwerden, doch stellte sie ihren Liebling vorsichtshalber den Ärzten in der Anicura Tierklinik Potsdam vor. Ein Röntgenbild brachte Gewissheit. Tatsächlich hatte Freulein zusammen mit dem Köder drei Nägel aufgenommen. Lebensgefahr!

Einer der mit Nägeln gespickten Wurstköder. Quelle: privat

„Es wurde sofort gehandelt. Freulein bekam eine Spritze, ein künstlicher Brechreiz wurde ausgelöst“, berichtet Linda Ericke der MAZ. Wie durch ein Wunder würgte die Hündin alle drei Nägel aus. Die Tortur ging ohne Verletzungen ab. Inzwischen hat sich Freulein vom Schreck erholt. Doch die Tierrettung blieb an diesem Tag kein Einzelfall. Eine weitere Hundehalterin aus Brandenburg war an diesem Tag ebenfalls mit ihrer Dackeldame bei Brielow unterwegs. Auch dieses Tier hatte einen Köder aufgenommen und musste in Potsdam behandelt werden. „Die Hunde hatten Glück, dass sich die Teile noch im Magen befanden. Sonst wäre die Gabe des Brechmittels nicht möglich gewesen. Wären die Nägel in den Darm gelangt, hätte man operieren müssen – mit ungewissem Ausgang“, teilte die Tierklinik der MAZ auf Nachfrage mit.

Anwohner sind alarmiert

Glück im Unglück hatte auch Labrador-Rüde Benny. Wenn auch auf andere Art. Hundehalterin Doreen Wiznerowicz aus Brielow benutzt die Verlängerung der Plauer Straße regelmäßig als Gassi-Runde. „Plötzlich kam mein Hund mit einem Stück Zeitung aus dem Gebüsch. Das Wurstende hatte er schon inhaliert“, berichtet die Brielowerin, die gar nicht mit dem Schlimmsten gerechnet hatte. Ihr Hund schied die Nägel schließlich auf natürlichem Weg aus. „Wie herzlos muss ein Mensch sein, dass er solche Köder auslegt“, fragt sich die Brielowerin. Inzwischen sind auch andere Anwohner der Plauer Straße alarmiert.

Sogar am Sonnabend fuhr die Polizei am südlichen Ortsrand von Brielow Streife. Quelle: Frank Bürstenbinder

Unter ihnen ist Sandra Schneider. Die zweifache Hundebesitzerin ist mit ihrer Mischlingshündin Leni Mitglied in der DRK-Rettungshundestaffel. Sie informierte nach dem Vorfall mit Pinschermix-Hündin Freulein die Polizei, stellte Fotos und Warnungen in soziale Netzwerke. „Ich kann nur alle Hundehalter zur besonderen Vorsicht raten. Niemand weiß, ob der Verursacher nicht erneut Köder auslegt“. Bei Nachsuchen wurden weitere Köder gefunden. Die Polizei nimmt den unbekannten Hundehasser ernst. Selbst am Sonnabend fuhren Beamte das Wegenetz zwischen Bohnenland, Schießplatz, alte Panzerstraße und Brielow ab. Noch gibt es keine heiße Spur. Anwohner und Hundehalter Moritz Hartmann hat 2500 Euro für Hinweise ausgelobt, die zur Ergreifung und Überführung des Täters führen.

Von Frank Bürstenbinder