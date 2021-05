Brielow: Sturmtief Eugen lässt den Acker fliegen

Brielow

Im Freien Wäsche trocknen ist gerade keine gute Idee. Autofahrer können sich die Fahrt durch die Waschstraße sparen. Schon den zweiten Tag in Folge wirbelt Sturmtief Eugen rund um Brandenburg Acker durch die Luft. Der Sand ist so fein, dass er durch alle Ritzen und Scharniere dringt. Er setzt sich in den Haaren fest, die Zunge wird pelzig. Die Sicht ist eingeschränkt. Warum passiert das jetzt Anfang Mai?

Sandsturm fegt in Richtung Plauer Straße in Brielow. Quelle: Frank Bürstenbinder

Landwirt Gerhard Ullrich von der Brielower Agrar GmbH erklärt: „Sandstürme können sich überall dort entwickeln, wo der nackte Boden noch nicht von Frühjahrskulturen bedeckt ist. Das kann bei Mais, Kartoffeln oder Sonnenblumen passieren. Findet dann der Wind eine gute Angriffsfläche, ist man als Bauer machtlos. Wertvolle Ackerkrume wird einfach fortgetragen.“ Zwar schiebt zum Beispiel ein Maiskorn auch nach einem Sandsturm junges Grün nach, dennoch wird die Pflanze in ihrem Wachstum gebremst. Denn was vom Wind fortgeweht wird, landet an anderen Stellen und schichtet den Boden dicker auf. So erinnert ein noch kahler Maisacker an der Plauer Straße bei Brielow an eine Dünenlandschaft.

Wo der Mais noch nicht aufgegangen ist, wird die Ackerkrume über das Wintergetreide geweht. Quelle: Frank Bürstenbinder

Grundproblem unserer Region ist jedoch der zu geringe Regen. „Wir hatten mal zwei oder drei Liter auf den Quadratmeter am Tag. Diese Menge reicht aber nicht, um die Felder ausreichend zu durchfeuchten. Der starke Wind trocknet die Erde schnell wieder ab“, weiß Landwirt Ullrich. Späte Frühjahrsstürme werden in den letzten Jahren häufiger verzeichnet. In diesem Jahr kommt dazu, dass die Vegetation wegen der unterkühlten Witterung um etwa zwei Wochen hinter normalen Jahren zurück liegt. Auch am Donnerstag muss noch mit Windstärken von 7 bis 8 gerechnet werden. Danach soll sich der Wind aber abschwächen. Dann entspannt sich auch die Lage auf den Äckern.

