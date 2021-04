Krahnepuhl

Plötzlich traf die Baggerschaufel auf Widerstand – Beton. Doch darunter war noch etwas. Von der Vergangenheit des Ziegeleistandortes Krahnepuhl wurden Bauarbeiter beim Bau des neuen Radweges entlang der Landesstraße 962 eingeholt. Etwa in Höhe des Liaplan-Werkes stießen Strabag-Leute auf einen gemauerten Tunnel, der im oberen Teil von einer Betonhülle umgeben war. Teile des Bauwerks kamen im Zusammenhang mit der Neuverlegung der Abwasserleitung zwischen Radweg und Fahrbahn zum Vorschein.

Gruß aus der Vergangenheit: Unter dem Asphalt der Landesstraße liegt noch das Klinkerpflaster von 1914. Quelle: Frank Bürstenbinder

„Nach anfänglicher Überraschung steht fest, dass der Fund nicht zu einer Verzögerung des Radwegprojektes führen wird“, sagte Steffen Streu vom Landesbetrieb Straßenwesen der MAZ. Inzwischen wurde die betroffene Stelle verfüllt. Die Leitung liegt, die Arbeiten an der Trasse gehen auch in diesem Abschnitt weiter. Von außen ist vom einstigen Tunnel nichts zu sehen. Sein gemauertes Gewölbe verläuft unverändert unter der Straße, deren Asphalt das aus dem Jahre 1914 bestehende Klinkerpflaster bedeckt. Für ortskundige Einheimische ist die Entdeckung keine Überraschung.

Die lange Tradition der Steineproduktion wird bis heute durch das Unternehmen Liaplan in Krahnepuhl fortgesetzt. Quelle: Frank Bürstenbinder

So ist in der Briester Ortschronik nachzulesen, dass Ziegeleibesitzer Arnold Vorbach zwischen der Tongrube „Liebensee“ und dem Werksgelände einen Straßentunnel erbaute, durch den die Loren mit dem Rohstoff in die Ziegelei gezogen wurden. Die ehemalige Grube erlitt später einen Wassereinbruch und soff samt Maschinen ab. Bekannt wurde die Ziegelei durch ihre harten gelben Klinker, die vorwiegend für den Straßen- und Brückenbau zum Einsatz kamen. Am U-Bahnhof Jannowitzbrücke in Berlin sind Krahnepuhler Ziegelsteine bis heute zu sehen, wie der einstige Ortschronist Wolfgang Kappe in der von ihm verfassten Broschüre berichtet.

Lange Baustelle

Der über 100 Jahre alte Straßentunnel kam noch einmal ans Tageslicht, weil sich zwischen Plaue und Fohrde aktuell der längste Radwegbau rund um Brandenburg abspielt. Parallel zur Landesstraße 962 lässt der Landesbetrieb Straßenwesen eine rund 7,5 Kilometer lange Trasse errichten, die auf der Route des Havelradweges entlangführt. Nicht mitgezählt die Ortslagen von Briest und Tieckow. Dort werden sich auch in Zukunft Kraftfahrer und Radler die Fahrbahn teilen müssen. Allerdings werden die im Bau befindlichen Verkehrsinseln an den Einfahrten beider Dörfer dafür sorgen, dass Kraftfahrzeuge vor den Ortseingängen deutlich abbremsen müssen.

Der neue Radweg zwischen Plaue und Fohrde nimmt in Teilen bereits Gestalt an. Quelle: Frank Bürstenbinder

Die Arbeiten unter Federführung des Straßenbauunternehmens Strabag laufen indessen auf Hochtouren. In Teilbereichen ist der Radweg bereits angelegt und asphaltiert. Was das millionenschwere Projekt so aufwendig und teuer macht, sind zahlreiche Umverlegungen von Kabeln und Leitungen. Außerdem werden mehrere Durchlässe von Gräben erneuert. Straßenkrümmungen werden entschärft, damit Kraftfahrer eine bessere Sicht auf den Fahrbahnverlauf haben. Der von der Bundesstraße 1 kommende Radweg wechselt bis zum Fohrder Kreisverkehr mehrfach die Straßenseite. Zur Gesamtmaßnahme gehört ferner die Einrichtung von drei barrierefreien Bushaltestellen in Briest (Mühlenweg), Krahnepuhl und Kaltenhausen.

Von Frank Bürstenbinder