Briest

Die Briester sind am 26. September nicht nur zur Wahl des Deutschen Bundestages aufgerufen. Sie stimmen auch über die Zusammensetzung eines neuen Ortsbeirates ab. Für das mit drei Personen zu besetzende Gremium gibt es diesmal ausreichend viele Bewerber. Insgesamt stellen sich sechs Frauen und Männer zur Wahl. Darunter ist als Einzelbewerberin Veronika Studt. Die ehemalige Ortsvorsteherin war zur Kommunalwahl 2019 gewählt worden. Doch hatte sie im April 2021 ihr Ehrenamt praktisch über Nacht verloren, weil der einzige Mitstreiter in dem bisher nur aus zwei Personen bestehenden Ortsbeirat, Steffen Heinrich, überraschend sein Mandat niedergelegt hatte. Mit dieser Entscheidung gab es faktisch keinen Ortsbeirat in Briest mehr. Eine Neuwahl wird nötig.

Neue Wählergemeinschaft in Briest

Heinrich steigt erneut als Bewerber in den Ring. Allerdings nicht mehr als Einzelbewerber, sondern als Mitglied der neuen Briester Wählergemeinschaft, die vom selbstständigen Fischer Rainer Puhlmann angeführt wird. Angeschlossen haben sich ferner Nicoll Reinke und Jörg-Michael Kappe. Als sechster Kandidat tritt Stefan Meyer als Einzelbewerber zur Ortsbeiratswahl an. Aufatmen bei Havelsee-Bürgermeister Günter Noack, der in der zurückliegenden Vakanz die Sprechstunden im Ortsteil Briest abgehalten hat. „Ich habe mich sehr gefreut, dass wir in Briest von der kommunalpolitischen Zitterpartie wegkommen. Alle sechs Kandidaten stehen für eine breite Meinungsvielfalt. Die Wähler sollten deshalb mit ihrer Stimme für stabile Verhältnisse in ihrem Ortsteil sorgen“, sagte Noack der MAZ.

Von Frank Bürstenbinder