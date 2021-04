Briest

Ortsbeiratsmitglied Steffen Heinrich ist überraschend zurückgetreten. Mit seiner Entscheidung ist die Ortsteilvertretung in Briest nicht mehr handlungsfähig. Ortsvorsteherin Veronika Studt allein reicht nach der Kommunalverfassung nicht aus. Die Personalsituation war bereits seit der Kommunalwahl 2019 heikel, weil der Ortsbeirat mangels Bewerber nur aus der Mindestzahl von zwei Personen bestand. Der Gesetzgeber sieht eigentlich drei Mitglieder für einen Ort wie Briest mit über 300 Wahlberechtigten vor.

Noack übernimmt

Als Grund für seinen Rücktritt nannte Heinrich gegenüber der MAZ Unzufriedenheit über die Amtsführung von Ortsvorsteherin Studt. Er wolle mit seiner Entscheidung den Weg für einen Neuanfang freimachen. Wie geht es jetzt in Briest weiter? Havelsee-Bürgermeister Günter Noack übernimmt ab sofort in Personalunion die Geschäfte des Ortsbeirats. „Außerdem werde ich in Briest Sprechstunden abhalten“, sagte Noack der MAZ. Das Amt Beetzsee bereitet als Wahlbehörde Neuwahlen zum Ortsbeirat vor. Diese finden am Tag der Bundestagswahl am 26. September 2021 statt.

Von Frank Bürstenbinder