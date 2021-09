Briester Wählergemeinschaft stiehlt Bundestagswahl die Schau

Briest

Krahnepuhl mit zwei H! So viel Zeit muss sein. Die korrekte Schreibweise des Briester Gemeindeteils will Jörg Kappe nicht zum vordringlichen Wahlkampfthema machen, doch den langjährigen Feuerwehrchef wurmt es immer wieder, wenn der traditionsreiche Ziegeleistandort an der Havel in einen Topf mit dem Fläming-Dorf Kranepuhl im Amt Niemegk geworfen wird. Die rund 350 Briester haben tatsächlich ganz andere Sorgen. Bitter nötig wäre Tempo 30 in der Ortslage. Knapp sind Bauflächen, um die junge Generation im Dorf zu halten. Und eine schöne Badestelle müsste her, so wie es sie früher einmal gab.

Briest noch ohne Ortsbeirat

Die neue politische Kraft, die sich in Briest gegründet hat, ist sich der Herausforderungen für die Zukunft bewusst. „Natürlich machen wird uns Gedanken, was besser laufen soll. Doch mit großen Versprechen halten wir uns zurück. Wunder sind von einem Ortsbeirat mit beschränkten Befugnissen nicht zu erwarten“, meint Jörg Kappe, der die Briester Wählergemeinschaft mit auf die Beine gestellt hat. Im Moment ist der Ortsteil der Stadt Havelsee ohne kommunalpolitische Vertretung. Bürgermeister Günter Noack führt die Geschäfte in Personalunion.

Am 26. September ist es so weit. Dann sind die Briester nicht nur zur Stimmabgabe für einen neuen Bundestag aufgerufen. Es steht auch die Wahl eines dreiköpfigen Ortsbeirats an. Die Briester Wählergemeinschaft bringt gleich vier Personen ins Spiel. Dazu gehört neben dem Angestellten Kappe, die Personalbetreuerin Nicoll Reinke, der selbstständige Fischer Rainer Puhlmann und der Logistik-Kaufmann Steffen Heinrich. Zwar könnten die Lebenswege des Quartetts unterschiedlicher nicht sein, doch was die Mitstreiter eint, liegt für sie auf der Hand: „Wir wollen den Briestern ein breites Angebot machen. Auf keinen Fall soll es mehr zu einer Hängepartie mit einem Ortsbeirat kommen, der nur aus zwei Mitgliedern besteht.“

Briester Ortsvorsteherin verlor Ehrenamt

Mit der Aufstellung der Briester Wählergemeinschaft mangelt es am 26. September im Gegensatz zur Kommunalwahl im Mai 2019 nicht an Kandidaten. Zudem steigt noch einmal die ehemaligeOrtsvorsteherin Veronika Studt als Einzelkandidatin in Ring. Als zweiter Einzelwahlvorschlag wirbt Stefan Meyer um die Gunst der Wähler. Damit sind ausreichend personelle Voraussetzungen gegeben, damit Briest wieder einen arbeitsfähigen Ortsbeirat bekommt. In der Briester Wählergemeinschaft war bisher nur Heinrich in der örtlichen Kommunalpolitik vertreten. Er wurde wie Studt 2019 in den Ortsbeirat gewählt, der mangels Kandidaten nur aus diesen beiden Personen bestand. Die Zusammenarbeit hielt zwei Jahre. Mit dem Rücktritt Heinrichs wurde das kleine Gremium handlungsunfähig und von der Wahlbehörde des Amtes Beetzsee aufgelöst. Ortsvorsteherin Studt verlor über Nacht ihr Ehrenamt.

In Havelsee wird entschieden

„Wir setzen auf einen Neuanfang und verstehen uns nicht als Gegner der beiden Einzelkandidaten. Am Ende entscheiden die Wähler über die Zusammensetzung des Ortsbeirats“, stellt Rainer Puhlmann klar. Die Wahl zum Bundestag am selben Tag dürfte sich positiv auf die Wahlbeteiligung auswirken, vermuten die Mitglieder der Wählergemeinschaft. Sollten einige von ihnen es in den Ortsbeirat schaffen, soll der Kontakt zur Stadtverordnetenversammlung von Havelsee intensiviert werden. Denn fast alles, was in den Ortsteilen passiert, wird im höchsten Gremium der Stadt entschieden. In der Regel nach deren Empfehlungen, doch Briest hat keinen eigenen Abgeordneten in der Stadtverordnetenversammlung.

Am Herzen liegt der Wählergemeinschaft die Zusammenführung der Dorfgemeinschaft nach der Corona-Zeit. „Wenn irgendwie möglich, wird es im nächsten Jahr wieder einSommerfestgeben“, steht zum Beispiel für Nicoll Reinke fest. Positiv wird der laufende Bau des Radweges entlang der Landesstraße gesehen. „Doch ohne Tempo 30 bleibt es für Einheimische und Auswärtige in der Briester Ortslage, wo es keinen Radweg gibt, weiter gefährlich“, gibt Steffen Heinrich zu bedenken. Schon jetzt hat die Radfahrerdichte zwischen Plaue und Fohrde spürbar zugenommen. „Wir müssen uns darauf einstellen, dass mehr Touristen nach Briest kommen“, sind sich die vier Kandidaten für den Ortsbeirat einig. Deshalb auch der Wunsch nach einem Badestrand an der Havel, der seinen Namen verdient. Am Triftweg wird zwar ein Bebauungsplan für einige Wohnbauparzellen aufgelegt, doch die Nachfrage auch aus dem eigenen Dorf dürfte das Angebot deutlich übersteigen. Die freie Fläche zwischen dem Mühlenweg und dem Briester Ortseingang hätte nach Ansicht der Wählergemeinschaft schon eher Potenzial, um einheimische Bauwillige an der Havel zu halten.

