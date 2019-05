Brandenburg/H

Zwei Männer aus Magdeburg stehen wegen gefährlicher Körperverletzung und anderer Delikte vor dem Schöffengericht Brandenburg/Havel. Sie sollen eine Mitarbeiterin und Gäste der Raststätte Buckautal am 4. September 2016 bedroht, mit harten Gegenständen beworfen, geschlagen und getreten haben. Der Staatsanwalt wirft dem Hauptangeklagte außerdem vor, er habe die Parolen „Heil Hitler“ und „Sieg heil“ gebrüllt.

Es ist 3.30 Uhr in der Frühe, als an jenem Samstag mehrere Männer die Autobahn-Raststätte Buckautal bei Brandenburg/Havel betreten. Sie waren am Abend zuvor bei einem Fußballspiel. BFC Dynamo Berlin gegen den HSV.

Folgendes soll ein paar Stunden später passiert sein: Die Männer sind auf dem Rückweg und hungrig. Einer von ihnen ist Christian K. (29). Er will in der Raststätte Brötchen kaufen. Doch statt zu bezahlen, fragt er die Angestellte, ob sie etwas gegen Ausländer habe. Sie hört darüber hinweg.

Geldteller gegen Angestellte geworfen

Plötzlich hebt Christian S. seinen rechten Arm zum Hitlergruß und brüllt die verbotenen Parolen. Damit nicht genug, greift er nach dem massiven Geldteller auf der Theke und schleudert ihn in Richtung der Verkäuferin. Er verfehlt sein Ziel nur ganz knapp. Der Teller zerschmettert auf dem Boden.

Andere Gäste eilen zur Hilfe, sie kennen die Angestellte. Die Männer streiten lautstark miteinander, die Fremden verlassen schließlich das Lokal. Doch sie verschwinden nicht.

Die Einheimischen schicken ihre drei Begleiterinnen sicherheitshalber durch den Hintereingang nach draußen zum Auto und gehen selbst hinterher. Die Frauen schaffen es in den Wagen, doch Christian K. und seine Kumpel haben auf den Moment gelauert.

Ellbogen durchstößt Seitenfenster

Der 29-Jährige ist offenkundig betrunken. Er schlägt mit seinem Ellbogen die Seitenscheibe der Fahrerseite ein und trifft die 34 Jahre alte Köchin auf dem Fahrersitz mit seinem Ellbogen im Gesicht.

Das zersplitternde Glas verletzt die junge Frau im Gesicht und am Dekolleté. Sie blutet auch unterm Auge. Die fremden Männer treten gegen das Auto, zerbeulen es an mehreren Stellen.

Die Beifahrerin hinten im Wagen befürchtet, dass das Auto von der ganzen Wucht umkippt.

Tritte gegen Streitschlichter

Die Begleiter der drei Frauen im Auto kommen in dem Moment hinzu und gehen dazwischen. Dafür werden sie ebenfalls angegriffen. Sie sollen mehrere mal geschlagen und getreten worden sein. Sie nehmen Reißaus in Richtung Raststätteneingang.

Dort stehen sie nun fünf fremden Männern gegenüber. Christian K. und offenbar auch andere aus seiner Gruppe schnappen sich Tische, Stühle und Aschenbecher und, so lautet der Vorwurf des Staatsanwalts, werfen damit gegen ihre beiden Kontrahenten, die eigentlich nur den Konflikt an der Theke hatten lösen wollen.

Verräterische DNA-Spuren

Nur zwei der mutmaßlich fünf beteiligten Angreifer sind angeklagt. Von den beiden haben die Kriminaltechniker Erbgutspuren, sogenanntes DNA-Material, an dem beschädigten Auto gesichert.

Christian K. bestreitet den Angriff in jener Septembernacht nicht. Er habe aber überhaupt keine Erinnerung daran und wisse nur, was Freunde ihm anschließend erzählt haben, sagt er vor dem Schöffengericht aus.

Anlass der ganzen Eskalation war offenkundig, dass der betrunkene, hungrige Christian K. sich geärgert hatte, „weil die Brötchen so teuer waren“.

„Große Klappe“ mit Alkohol oder Drogen

Der von Hartz IV lebende Mann, der einst eine Maurerlehre abgebrochen hat, gesteht, dass so etwas vorher schon einmal geschehen sei. Christian K. erklärt sein Verhalten: „Ich habe eine große Klappe, wenn ich getrunken oder Drogen genommen habe.“

Sein mutmaßlicher Mitangreifer Tobias M. (27) bestreitet jede Beteiligung an irgendwelchen Straftaten in jener Nacht. Der Gerichtsprozess wird am 13. Mai fortgesetzt.

Von Jürgen Lauterbach