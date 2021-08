Köpernitz

Pritzwalk, Leipzig, Potsdam – nach der Corona-Delle 2020 kann sich Klaus Cenkier in diesem Sommer kaum vor Aufmerksamkeit retten. Gleich drei Ausstellungen darf der Kunstgießer aus Köpernitz mit seinen Skulpturen und Objekten aus Bronze bereichern. „Der Wind hat sich gedreht. Mit den Lockerungen für Veranstaltungen ist die Kulturszene aus der Schockstarre erwacht. Auch viele Galeristen haben wieder Mut gefasst und öffnen ihre Räume für Künstler und Publikum“, berichtet Cenkier, der noch einen anderen Trend beobachtet.

In Köpernitz fließt die Bronze. Quelle: Silvia Zimmermann

Wer Geld hat, investiert nicht nur in Beton, sondern wieder in Kunst. Cenkier spricht von einer „Rückbesinnung auf Werte“. Inflationsangst ist einer der Gründe, warum gerne vierstellige Summen angelegt werden. Während im vergangenen Jahr der Schmelzofen lange Zeit kalt blieb, gehen aktuell wieder mehr private Aufträge ein. „Ich habe Arbeit, ich komme durch“, gibt sich der Köpernitzer zuversichtlich. Andere selbstständige Berufskollegen geht es schlechter. Deshalb denkt Cenkier nicht nur an sich. Er ließ schon Mitstreiter aus der Branche bei sich arbeiten und gießen, damit sie sich Geld verdienen konnten.

Auch die Bronzepreise gehen nach oben

Neben einem schwierigen Markt macht den bildenden Künstlern ein ganz anderes Problem zu schaffen. Die explodierenden Materialpreise kommen auch in der Gießerei von Klaus Cenkier an. Sein wichtigster Rohstoff ist nun einmal Bronze. Genauer gesagt Siliziumbronze, wie sie in der Kunstgießerei und in der Schmuckherstellung verwendet wird. Eine Legierung mit hervorragenden Gießeigenschaften aus Kupfer, Zink und etwa drei Prozent Silizium. Geordert in Barren von der Nickelhütte in Aue. Zwar gab es auch in der Vergangenheit immer wieder ein Auf und Ab bei den Preisen. Doch mit Kosten von derzeit bis zu 12 000 Euro je Tonne ist wieder ein oberes Preislimit erreicht – Tendenz steigend. Normalerweise wird für die Herstellung von gewöhnlicher Bronze neben Kupfer vor allem Zinn benötigt. Engpässe lassen die Preise klettern. Sogar an Wachsstangen für Gusskanäle herrscht Mangel.

MAZ Havelpost Der Newsletter für aktuelle Themen in der Stadt Brandenburg und dem Umland – jeden Freitagmorgen neu. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Klaus Cenkier (l.) erklärt Gästen von der Uni Magdeburg die Arbeit mit Silikonformen. Quelle: Frank Bürstenbinder

Teurer werden auch die Sockel aus Stahl, die Cenkier für jedes seiner bronzenen Kunstwerke anfertigt. „Ich lasse die Konstruktion in der Regel anrosten. Dann passen die Sockel farblich zu den Objekten. Interessenten erwerben gerne die komplette Arbeit“, weiß der Künstler, der 1991 damit begann, sich in einem ehemaligen landwirtschaftlichen Betrieb eine eigene Gießerei aufzubauen. Wer echte Cenkier in einer Ausstellung sehen will, hat dazu bis zu diesem Sonnabend in Pritzwalk Gelegenheit. In der ehemaligen Brauerei hat der Kunstverein für Pritzwalk und die Prignitz seine Bronzearbeiten mit Schwarzweißfotografien von Matthias Kupfernagel zusammengebracht – eine geniale Kombination.

Von Leipzig nach Potsdam

Etwas weiter ist es zur Nacht der Kunst am 4. September in Leipzig in der Georg-Schuhmann-Straße, dem kulturellen Höhepunkt im Leipziger Norden. Cenkier ist mit seinem Schaugießen dabei. Werke von ihm sind bis zum 16. Oktober im Kunst- und Kreativzentrum in der Lindenthaler Straße zu sehen. Für den Köpernitzer geht es Schlag auf Schlag. Im Potsdamer Museumshaus „Im Güldenen Arm“ eröffnet am 5. September der Brandenburgische Kulturbund eine Gemeinschaftsausstellung mit Werken von Klaus Cenkier und Barbara Illmer (Installationen aus Papier).

.

Von Frank Bürstenbinder