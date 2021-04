Brück: „Titanen der Rennbahn“ erneut abgesagt – Veranstalter planen für 2022

Brück

Die Veranstalter und Fans des Pferdesport-Spektakels „Titanen der Rennbahn“ müssen weiter auf die letzten Runden in der Arena warten. Bereits im vergangenen Sommer sollte die Großereignis nach fast zwei Jahrzehnten als erfolgreicher Publikumsmagnet unter dem Motto „Die Titanen sagen Danke“ mit einer großen Show in den Ruhestand verabschiedet werden. Die Corona-Pandemie führte zur Absage.

Die Organisatoren des Kaltblutzucht- und Sportvereins Brück hofften nun auf einen neuen Anlauf im Sommer 2022. „Wir geben bekannt, dass die bereits im Jahre 2020 pandemiebedingt undurchführbare Großveranstaltung nicht, wie erhofft und angestrebt, in diesem Jahr nachgeholt werden kann. Die vorsorglich beantragten behördlichen Genehmigungen sind – wiederum pandemiebedingt – teilweise bereits abgelehnt und im übrigen nicht mehr oder so rechtzeitig zu erwarten, dass der große organisatorische Aufwand für eine Veranstaltung in 2021 noch rechtzeitig geleistet werden kann“, heißt es in einer Mitteilung des Vorstands des Kaltblutzucht- und Sportvereins Brück.

Für die Organisatoren stehen die Wünsche des Publikums im Vordergrund: „Von vielen Kontakten mit Stammbesuchern und Freunden des Vereins wissen wir, dass diese die Durchführung unserer Veranstaltung – notfalls auch erst im nächsten Jahr – einer Rückabwicklung des erfolgten Ticketverkaufs unbedingt vorziehen. Wir haben uns deshalb entschlossen, in die Planung der erneuten Großveranstaltung vom 24. bis 26. Juni 2022 einzusteigen mit der Maßgabe, dass alle für 2020 und 2021 verkauften Tickets ihre Gültigkeit behalten und der Vorverkauf für 2022 zu den hierfür notwendigen Konditionen aufgenommen wird.“

Die „Titanen der Rennbahn“ sollen im nächsten Jahr ihre letzten Runden drehen. Quelle: Ronald Luckanus

Fans und Freunde der „Titanen der Rennbahn“, die bereits in Besitz eines Tickets für die 2020 und 2021 nicht durchführbaren Veranstaltungen sind und weiterhin dabeisein wollen, können das nach den Plänen der Veranstalter ganz einfach tun: „Sie behalten ihre Tickets, die auch die Gültigkeit für die neuen Termine vom 24. bis 26. Juni 2022 uneingeschränkt behalten und brauchen sich darüber hinaus um nichts zu kümmern. Dies gilt auch für fest gebuchte Sitzplätze, die Sie bei ihrer Anreise vorfinden werden, um in gewohnter Qualität und mit viel Spaß die Veranstaltung zu genießen.“

Weiter heißt es vom Brücker Kaltblutzucht- und Sportverein: „Nur dann, wenn möglichst viele Ticketerwerber sich entschließen, ihre bereits erworbenen Tickets zu behalten und so an der Veranstaltung im Jahr 2022 teilzunehmen, wird es möglich sein, dass auch in 2022 drei Tage voller spannender Rennen sowie eine tolle Atmosphäre mit bestens gelaunten Teilnehmern und den allseits beliebten „Kaltblütern“ präsentiert werden können. Wir hoffen und setzen also auf Ihre Unterstützung, die Sie weder mit zusätzlichen Kosten noch mit zusätzlichen Risiken belastet.“

Vorverkauf der Tickets startet demnächst

Wer im Juni 2022 in der Titanen-Arena in Brück zur großen Abschiedsshow dabei sein möchte und noch keine Tickets hat, kann sich demnächst Karten sichern. Das genaue Startdatum des Vorverkaufs geben die Veranstalter demnächst auf ihrer Internetseite www.titanenderrennbahn.de bekannt. „Dabei werden wir allerdings die Ticketpreise nicht in der bisherigen Höhe halten können. Auch das Planen von ausfallenden Veranstaltungen löst Kosten aus, die nur über den Ticket-Preis für zukünftige Events aufgefangen werden können“, teilen die Veranstalter mit.

Von MAZ