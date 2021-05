Brandenburg/H

Es war eine Erlösung für die Brandenburger, als die gigantische Brücke die damalige Fernverkehrsstraße F 1 endlich über die Deutsche-Reichsbahn-Strecke hinweg führte. Am 4. Oktober 1969 wurde die Brücke des „20. Jahrestages der Deutschen Demokratischen Republik“ für den Straßenbahnverkehr und einspurig für den Omnibusverkehr frei gegeben, am 15. Dezember dann komplett für den Verkehr.

Pionierleistung für die Stadt

In wenigen Tagen wird das seit dem 5. Dezember 2019 komplett gesperrte Bauwerk abgerissen. Doch es war damals eine Pionierleistung für die Stadt Brandenburg – deshalb noch einmal ein Blick zurück.

Zur Galerie Die neue Brücke hatte solche Ausmaße, dass auch neue Technologien vor mehr als 50 Jahren eingesetzt werden mussten, um einen solchen Bau in nur 13 Monaten zu stemmen.

„Sabotagebalken“ kommen weg

Die offizielle Einladungskarte zur Teileröffnung der Brücke am 4. Oktober 1969. Quelle: Repro: Rüdiger Böhme

„Kann man sich eigentlich vorstellen, dass einer der beiden ,Sabotagebalken’, nämlich der am Bahnhof Altstadt, in absehbarer Zeit seinen Schrecken verliert, dass in einigen Jahren eine weitläufige Überführung einen voneinander unabhängigen Straßen- und Reichsbahnverkehr gestattet?“, fragte seinerzeit Volkskorrespondent Erich Lucke in der Märkischen Volksstimme. „Für den Augenblick etwas verwirrend. Allzu sehr waren wir daran gewöhnt, für den Bahnübergang ,für alle Fälle’ eine halbe Stunde einzuplanen.“

Fast sieben Kilometer Umleitung

Ab Juni 1968 war die Magdeburger Straße dann komplett gesperrt. Die Umleitungsstrecke über den Görden war 6,6 Kilometer lang. Nur 2,6 Kilometer davon waren durch den Öffentlichen Nahverkehr erschlossen. Den Rat der Stadt Brandenburg kostete das Organisieren von Zusatzverkehr 2,5 Millionen Mark im Jahr.

Die SED wollte Fortschritt

Diese Bilder von der Brückenbaustelle entstanden im Februar 1969. Quelle: Repro: Rüdiger Böhme

Nicht nur deshalb drängte die Zeit: Auf dem VII. Parteitag der SED 1967 war der Übergang vom „Neuen Ökonomischen System der Planung und Leitung“ NÖSPL zum „Ökonomischen System des Sozialismus“ ÖSS, angekündigt worden. Es sollte mehr Eigenverantwortung für die Betriebe geben, Planauflagen abgeschafft werden. Und der 20. Jahrestag der noch jungen Republik stand vor der Tür.

So wurde das gigantische Bauwerk in einer reinen Bauzeit von nur 13 Monaten errichtet, ein Jahr früher fertig als geplant. Es kostete 17 Millionen Mark, zeitgleich wurde die „Straße der Aktivisten“ (heute Magdeburger Landstraße) – die zum Stahlwerk und zum SWB führte – für sieben Millionen Mark erneuert.

900 Meter Überführung

Nun einmal ein paar Zahlen zum Bauwerk: Die Brücke selbst ist 192 Meter lang, die Hohlplatte ist 37,45 Meter breit. Sie besteht aus fünf Feldern, die Stützweiten von 20 bis 40 Metern haben. Das Bauwerk erhebt sich bis zu 6,10 Meter über das Ursprungsgelände. Deshalb ist die ganze Überführung von 200 Meter westlich der Fouquéstraße bis zur einstigen SWB-Poliklinik rund 900 Meter lang.

Der Richtspruch von 1969 Nun stehen wir auf der Brücke, das Werk ist getan!Voller Zufriedenheit sehen wir Bauarbeiter uns an. Pessimisten und Zweifler waren genug vorhanden,die diesen Termin als viel zu früh empfanden. Uns rief die Partei und gab uns das Ziel:Zum 20. Jahrestag sei keine Arbeit zu viel! Wir haben in den letzten Monaten keinen Sonntag gekannt,unser Elan und der Rhythmus der Arbeit haben uns alle gebannt. Aber zu unserer Republik großem Feste,gaben wir Bauarbeiter hiermit das Beste. Ob Straßenbahn, ob Auto, den Verkehrsteilnehmern jeder Art,wir Bauarbeiter wünschen allen: ALLZEIT GUTE FAHRT!

Viel Beton im Bauwerk

3900 Kubikmeter Beton wurden vergossen, davon 2000 in den Stützwänden. Erstmals wurde gleichzeitig auf der ganzen Breite betoniert, mit Hilfe eines gigantischen Lehrgerüstes. Es wurde teilweise auch mit verlorener Schalung gearbeitet – ein Verfahren, das heute nicht mehr angewendet wird, weil alle Betonbauteile inspizierbar sein müssen.

Größtes Bauprojekt im Bezirk

Allein in der Fahrbahnplatte stecken 220 Tonnen Rundstahl als Bewehrung. Das Bauwerk hatte eine Festigkeit von 450 Kilopond je Quadratzentimeter. Auch das ist eine veraltete Maßeinheit, der Wert entspricht heute 98.066,5 Newton je Quadratmeter (Pascal). Es war das seinerzeit größte Bauprojekt im ehemaligen Bezirk Potsdam.

„Brücken-Müller“ als Markenzeichen

Reinhard Müllers Bild in der Märkischen Volksstimme. Quelle: Repro: Rüdiger Böhme

Untrennbar damit verbunden ist ein Name: „Brücken-Müller“. Das ist damals wie heute nicht despektierlich, es war einfach so. Reinhard Müller war von 1957 bis Mitte der 1960er-Jahre Objektleiter im Stahlwerk, wechselte dann zum Plattenwerk des damaligen Bau- und Montagekombinats BMK Ost als Bauleiter und Vorhabenleiter. Drei große Brückenvorhaben hat er geleitet: Quenzbrücke, Altstadt-Bahnhof und Überführung Potsdamer Straße.

Er war vielen Brandenburgern unter dem Spitznamen ein Begriff, dieser wurde auch zu seinem Markenzeichen.

„Jedes Mal , wenn ich mit dem Wagen darüber fahre, bin ich doch ein bisschen stolz, an ihrer Fertigstellung mitgewirkt zu haben. Natürlich ging da nicht immer alles glatt. Sicher habe ich meine ersten grauen Haare bei der Überführung am Bahnhof Altstadt bekommen, die wir innerhalb von 13 Monaten errichteten. Aber ein schönes Gefühl ist es schon, wenn man täglich sieht, wie ein derartig imposantes Bauwerk wächst“, verriet er im August 1979 in den „Brandenburger Neuesten Nachrichten“.

Viel Anerkennung ringsum

Dieses Bild von der Brückenbaustelle hat der Wohnbezirksausschuss für Reinhard Müller malen lassen. Quelle: privat

Er wurde belohnt. Beispielsweise mit einem großen Bild, das der Wohnbezirksausschuss damals für ihn hat malen lassen. Und zusätzliches Geld gab es auch: Am 29. Dezember 1970 wurde ihm eine Prämie von 6370,42 Mark zugesprochen. Er war Teil eines Neuererkollektivs von drei Leuten. Die BMK-Ost-Führung schrieb damals: „Durch die Anwendung Ihrer Neuerervereinbarung entstand ein gesellschaftlicher Nutzen von insgesamt 2.457.605 Mark, der uns von der Hauptbuchhaltung sowie der Finanzökonomie unseres Betriebes bestätigt wurde.“

Das waren exakt die 2,5 Millionen, die der Rat der Stadt wegen der um ein Jahr verkürzten Bauzeit nicht mehr für den Nahverkehr auf der Umleitungsstrecke aufbringen musste.

Sohn führt das Erbe fort

„Wahrscheinlich geprägt durch meinen Vater habe ich meinen Beruf ausgesucht“, sagt Sohn Andreas Müller, der ein eigenes Ingenieurbüro betreibt und auf vielen Baustellen in der Stadt als Bauüberwacher tätig ist. Vater Reinhard ist vor wenigen Jahren gestorben, dem Sohn hat er einen wahren Schatz an Bildern und Dokumenten hinterlassen. Andreas Müller hat sie der MAZ freundlicherweise für diese Veröffentlichung zur Verfügung gestellt.

