Brandenburg/H

Die Brücke „20. Jahrestag“ am Altstadt-Bahnhof von der Magdeburger Straße in die Magdeburger Landstraße wird ab sofort komplett und in alle Richtungen für den gesamten Verkehr gesperrt. Das hat nach MAZ-Informationen der Landesbetrieb Straßenwesen angeordnet.

Brücke des 20. Jahrestages Quelle: JACQUELINE STEINER

Neben dem Individual- und Güterverkehr darf auch der Öffentliche Personennahverkehr mit Straßenbahnen und Bussen nicht mehr das Bauwerk befahren. Die Straßenbahnen dürfen noch bis Betriebsschluss am Donnerstagabend passieren, für die Nachtbusse gilt allerdings bereits das Verbot.

Oberbürgermeister Steffen Scheller ( CDU) will sich im Laufe des Nachmittags äußern, die Straßenverkehrsbehörde arbeitet bereits an der Sperrverfügung.

Die Brücke war in den vergangenen Jahren immer wieder überprüft und mit schlechten Zustandsnoten versehen worden. Augenscheinlich herrscht jetzt bereits Einsturzgefahr.

Weitere Informationen in Kürze.

Von André Wirsing