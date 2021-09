Brandenburg/H

Zu teuer, zu spät, zu unkomfortabel – so das Fazit der massiven Kritik an den Plänen für den Neubau der Brücke am Altstadt-Bahnhof, die im Stadtentwicklungsausschuss laut geworden ist.

7,5 Millionen Euro Eigenanteil

Sämtliche Fahrbahnen der Zanderstraße werden um zehn Meter verlegt, die deshalb neu zu bauenden Wege müsse die Stadt bezahlen, beklagt Martina Marx (Bündnisgrüne). „Die Rampe am Behördenhaus wird abgerissen, nur um sie zwei Meter daneben wieder aufzubauen.“ Die Stadt sei jetzt schon mit 7,5 Millionen Euro Eigenanteil in der Finanzierung dabei. „Ist diese Kostenbeteiligung noch ein Geschäft der laufenden Verwaltung?“

Müller zweifelt an Kompetenz der Volksvertreter

Eine Antwort vom zuständigen Bürgermeister Michael Müller (parteilos) bekommt die Stadtverordnete nicht. Er sagt nur, dass es sich um den Vorentwurf der Planung für ein komplexes Vorhaben handele und die Stadtverordneten gar nicht die Kompetenz hätten, diese in allen Details zu bewerten. Allerdings handelt es sich bereits um die Genehmigungsplanung, die noch im Herbst vom Bundesverkehrsministerium abgesegnet werden muss.

Brief an den Verkehrsminister

Martina Marx hat deshalb nun auch an Infrastrukturminister Guido Beermann (CDU) geschrieben, dem der Landesbetrieb Straßenwesen untersteht, welcher im Auftrag des Bundes planen und bauen lässt: „Die nicht zwingend notwendige Trassenverlegung der B102/B1 in Richtung Innenstadt führt zu einem deutlichen Verlust an Gehölz- und Baumbestand, die Verkehrsanlage rückt dichter an Wohn- und Gewerbebebauung und führt zu erhöhter Lärmbelästigung. Es wird unnötig Flächenverbrauch generiert und die erst vor wenigen Jahren errichtete südliche Rampe von der Umgehungsstraße zur Magdeburger Straße soll abgebrochen und an fast gleicher Stelle neu errichtet werden.“

Nur Vorfahrt fürs Auto

Die Planungen für den Ersatzbau der im Mai gesprengten Brücke „20. Jahrestag“ seien nur für den Kfz-Verkehr ausgelegt, das Vernetzen mit dem Rad-, Bus-, Tram-, Bahn- und Fußgängerverkehr bleibe auf der Strecke. In die gleiche Richtung argumentiert der Geschäftsführer der Verkehrsbetriebe VBBr Jörg Vogler, er führt eigene Verhandlungen mit dem Landesbetrieb.

Zweifelhaftes Schallschutzgutachten

„Das erstellte Schallschutzgutachten ist aus meiner Sicht rechtlich zweifelhaft, weil die Emissionen der Straßenbahn gar nicht einbezogen worden sind. Das Planungsbüro stellt sich teilweise auch gegen die Straßenbahn-Bau- und Betriebsordnung. Der Zeitplan ist mittlerweile pulverisiert und um mindestens zwölf Monate verschoben.“

Abkoppeln von Bus und Bahn

Das Land investiere in anderen Regionen Unsummen, um ein besseres Verknüpfen von Regional- und Öffentlichem Personennahverkehr hinzubekommen. „Am Altstadt-Bahnhof sind wir komplett abgekoppelt, es gibt keine sauberen Haltebuchten und keinen guten Übergang zur Zanderstraße. Ich habe das Gefühl, wir werden nur formal beteiligt, haben aber keinen Einfluss mit unseren Einwänden.“

Zank über Stellungnahme

Voglers Aufforderung an Müller, die Stadt möge intervenieren, lehnt der Bürgermeister ab, vielmehr zeigte er sich verschnupft darüber, dass er die VBBr-Stellungnahme nicht bekommen habe. Doch Vogler hat sie ins Rathaus geschickt.

Keine Antworten

Die Frage des sachkundigen Einwohners Jürgen Peters (Bündnisgrüne) zu einem möglichen Grunderwerb und Abriss der Total-Tankstelle an der Magdeburger Landstraße kann er gleich gar nicht beantworten. Vielmehr sei nur der Erwerb des ehemaligen SWB-Pförtnerhäuschens mit dem Asia-Imbiss geplant, weil das Gebäude den künftigen Radweg versperrt.

Warnung vor Klagen

Heike Jacobs (Die Linke) warnt vor einer drohenden Klagewelle, wenn nichtstaatliche Organisationen wie Grüne Liga, ADFC, oder Verkehrsclub Deutschland nicht gehört und berücksichtigt werden. Ingo Franke vom Behindertenbeirat zählt ein halbes Dutzend Mängel auf, die es an der provisorischen Fußgängerbrücke über die Bahnschienen gibt. „Sie sollte barrierefrei sein, ist aber von Behinderten und Senioren nicht ohne fremde Hilfe zu benutzen.“

Das Gleiche drohe bei der neuen großen Brücke, nachdem die einst geplanten Aufzüge gestrichen und wieder durch Rampen ersetzt worden sind.

Verkehrsfluss gehemmt

Der Sachkundige Klaus Haake (SPD) ist im Vorstand der Brandenburger Ingenieurkammer. Er übt Fundamentalkritik: Es gebe künftig nur noch jeweils eine durchgehende Richtungsfahrbahn auf der B 102, weil die anderen durch zu viele Abbiegespuren blockiert sind – das hemme den Verkehrsfluss. Man hätte an der B 1eine südliche Abfahrtsrampe bauen müssen, damit nicht der ganze Verkehr die Tram-Gleise kreuzen muss.

Kein Lärmschutz für Kinderdorf

Nicht zuletzt fehle es an der Westrampe an jedwedem Schutz vor Lärm für das DRK-Kinderdorf und für die Anwohner an Dreifert- und Gobbinstraße.

Nun soll es bald eine offene Sondersitzung des Stadtentwicklungsausschusses mit Vertretern des Landesbetriebs sowie unabhängiger Experten geben.

