Brücken in Brandenburg an der Havel im Wandel der Zeit

Vor rund 100 Jahren waren die Brücken in Brandenburg an der Havel echte Hindernisse: Entweder mussten die Schiffe auf der Havel oder dem Stadtkanal warten oder die Straßenbahnen, Fuhrwerke und Fußgänger standen still. Solange die Schifffahrt auf der Havel und dem Stadtkanal mitten durch die Stadt Brandenburg ging, waren die Querungen Klappbrücken. Damit war es erst vorbei, als 1910 der Silokanal eröffnet worden ist. Seither ziehen die großen Schiffe Schubverbände zwischen Hamburg, Hannover und Berlin nördlich an der Innenstadt vorbei.

Zur Galerie Die Stadt Brandenburg ist auf mehreren Havelinseln gebaut worden. Entsprechend oft müssen die Brandenburger Wasserläufe überqueren – und zwar seit Hunderten von Jahren.

Nach und nach bekam die Innenstadt feste Brücken, so 1925 die Brücke am Steintorturm. Als letzte wurde 1936 die Homeyenbrücke zwischen Grillendamm und Altstadt komplett erneuert. Im April 1945 von der fliehenden Wehrmacht gesprengt, mussten die Bauwerke Stück für Stück wieder aufgebaut werden. Viele dieser Querungen sind in den 1990er- und den 2000er-Jahren durch Neubauten ersetzt worden.

Da viele Wasserläufe die Stadt durchziehen und die Stadt auf mehreren Havelinseln gebaut worden, gibt es zahlreiche Brücken. Ein Experte hatte vor Jahren einmal ausgerechnet, dass das Straßen-Wasserstraßen-Verhältnis Brandenburg dem von Venedig entspreche – was der Stadt den inoffiziellen Titel „ Havel-Venedig“ gab.

Seither sind noch Brücken dazugekommen, etwa über den Stadtkanal und den Jakobsgraben.

